‘Crown Iris’ Larnaka’da

Güney Kıbrıs’ta, İsrail ile Hamas arasında başlayan savaşın ardından, İsrailliler ve üçüncü ülke vatandaşlarının adaya akın ettiği, Rum Yönetimi’nin bu konuda yabancı ülke elçilikleriyle koordinasyon halinde önlem aldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Toplu Gelişler İçin Hazırlıklar” başlıklı haberinde, savaş yüzünden ülkelerini terk eden İsrailliler ve üçüncü ülke vatandaşlarının Larnaka ve Limasol limanları yanı sıra Larnaka ve Baf havalimanlarına ulaşmalarının beklendiğini yazdı.

Yabancı ülke vatandaşlarının karşılanması için yapılacak büyük operasyonun koordinasyonunun, Larnaka’daki Zinon koordinasyon merkezi tarafından sağlanacağını ifade eden gazete, vatandaşlarının ülkelerine geri gönderilme işlemlerine yardımcı olmak için pazar gününe kadar Zinon koordinasyon merkezinde ABD, Kanada, İtalya büyükelçilikleri ve İngiliz Yüksek Komiserliği departmanları kurulacağını belirtti.

Yabancı ülke vatandaşlarının deniz yoluyla tahliye sürecinin “Crown Iris” kurvaziyer gemisiyle “gayri resmi” olarak başladığını da ifade eden gazete, geminin dün öğle saatlerinde içerisindeki bin yolcuyla birlikte Larnaka limanına ulaştığını kaydetti.

Gemideki 300 yolcunun savaş bölgelerini terk eden yabancı ülke vatandaşları olduğunu kaydeden gazete, 300 yolcunun çoğunluğunun Macar ve Alman olduklarını ifade etti.

“Crown Iris” gemisinin dün bu yıl için Larnaka limanına yönelik son seferini yapmak üzere Hayfa limanından ayrıldığını yazan gazete, İsrail’i terk etmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarının gemiyle Güney Kıbrıs’a getirilmesi için düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Gazete “Crown Iris” gemisinin Hayfa’ya, başka ülkelerden Güney Kıbrıs’a ulaşan İsraillileri taşıyacağını da yazdı.

Larnaka limanı Genel Müdürü Konstantinos Pashalis ise gazetede yer alan açıklamasında, tüm güvenlik protokollerinin etkin hale getirildiğini söylerken, şu an için Hayfa’dan başka bir talep bulunmadığını ancak herkese hizmet etmeye hazır olduklarını söyledi.

Haberde, Larnaka limanında üst düzey güvenlik önlemleri alındığı ve alana yaklaşan herkesin kontrol edildiği de vurgulandı.