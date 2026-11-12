Yoğun temaslarda bulundu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Antalya’da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi’nin açılış törenine katıldı. Erhürman, zirve kapsamında BM Genel Sekreteri António Guterres ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de aralarında bulunduğu isimlerle kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Antalya’da gerçekleştirilen Liderler Zirvesi’ne katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Antalya’da bulunan Erhürman, zirvenin açılış töreninde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erhürman, Antalya’daki temasları kapsamında Erdoğan tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erhürman, zirve çerçevesindeki temaslarında BM Genel Sekreteri António Guterres, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile kısa görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Antalya’ya önceki akşam ulaşmış ve resmi törenle karşılanmıştı.