Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Maliye Bakanı Özdemir Berova kabuldeki konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının çok zorlu mücadelelerden geçtiğini, 1974 Barış Harekâtı ile Kıbrıs’a barış ve huzur geldiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile birlikte verdiği büyük mücadele neticesinde devletin kurulduğunu belirten Berova, "Bugün bu makamlarda bulunabiliyor ve görev alabiliyorsak, bunu şehit ve gazilerimizin verdiği mücadeleye borçluyuz. Ne zamanki sizler gibi büyüklerimizle bir araya gelsek, daima gurur, şeref ve mutluluk duyuyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu mücadeleyi verdiniz” dedi.

Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Başkanı Nüsrettin Yuca da, “Bugünlere gelebilmek için, Mücahitlerimiz ile birlikte büyük mücadeleler verdik. Bir devlet, bir cumhuriyet kurduk. Bu devleti yaşatmak için mücadelemiz devam etmekte. Haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Herkes bilsin ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sonsuza dek yaşayacak. Şanlı bayrağımız dalgalanmaya devam edecek. Bu cumhuriyeti hep birlikte yaşatmak için üzerimize düşen görev her ne olursa, yapmaya dün olduğu gibi bugünde hazırız.” dedi.

Ertuğruloğlu: Soykırımdan kurtulduk

Öte yandan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Genel Başkanı Nusrettin Yuca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Verilen bilgiye göre, gazileri Dışişleri Bakanlığı’nda ağırlamaktan memnun olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, şehit ve gazilerin, yaşanan toprakların vatan yapılmasında canlarından vazgeçerek en büyük fedakarlığı gösterdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğu, gazilerin, canından geçmeyi göze alan, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu kaydetti.

Türk askerinin Kıbrıs’a haklı müdahalesiyle Kıbrıs Türkü’nün soykırımdan kurtulduğunu, Mehmetçik ile mücahidin omuz omuza mücadele verdiğini ifade eden Ertuğruloğlu, yaşanılan son olaylarla bölgenin yine ateş çemberi içinde olduğunu belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin güvencesi altında huzur ve güven içinde yaşadığını vurguladı.

