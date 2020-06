Yok mudur kurtaracak

Hüseyin ÇİÇEK

Başkent Lefkoşa ve Girne gibi, Gazimağusa’nın tarihi surlar içi çarşısı da en kötü günlerini yaşıyor. İş yerlerinin açıldığını, ancak satış yapamadığını belirten Gazimağusa esnafı “ne dükkan kirasını ödeyebiliyoruz, ne de eve ekmek götürebiliyoruz” diyerek, yetkililerden acil yardım istedi.

Turizmin tamamen öldüğünü, binlerce kişinin de ülkeyi terk ettiğini belirten esnaf “Bir turizm adası olan Kıbrıs’a insan gelmezse ne çarşı canlanır, ne de bizler para kazanırız” diyor. Esnaf; ülkenin bu şekilde idare edilmesi halinde devletin vergi toplayamaz hale geleceği uyarısında bulundu.

Ne dediler

Salih Oktay: Dükkanımızı 1 ay önce yeniden açtık, en azından evde otururken sıfırdaydık, şu an çok az da olsa satış yapıyoruz, ancak satışlar tabiki çok az, dört gözle kapıların açılarak turistlerin gelmesini bekliyoruz aksi halde esnafın işi çok zor.

Okan Ertürk: Bir aydır sadece vakit öldürüyoruz, başka yaptığımız bişey yok, kale içi çok durgun, bizim işimiz turistlerle dönüyor, turistler gelene kadar mecbur bekleyeceğiz, turistler geldikten sonra da zararımızı kapatmak için eskisinden en az 4 kat daha fazla satış yapmamız gerekir, o derece zor durumdayız.

Celal Yeşilada: Bir aydır satışlarda hiç bişey değişmedi, satışlar yok denecek kadar az, kapılar açılmazsa esnafın hali duman, hükümette bu konuda bişey yapmıyor, sadece memurunu nasıl öder diye düşünüyor, başka bir şey yaptıkları yok.

Yusuf Yenidoğanay: Mevcut durumda iş yapmamız çok zor, ülkeye turistin gelmemesi özellikle bağlı olduğumuz sektörü olumsuz etkiliyor, tek çıkış yolumuz turizmin yeniden açılmasıdır, ancak takibi gerekli sağlık şartları oluştuktuktan sonra turizmin açılmasından yanayım.

Jale Altaş: Bir aydır satış yaptığımız yok, umudumuz turislerin yeniden gelmesinde, turist olmazsa ne yazıkki satış yapamıyoruz, siftah bile yapmadan dükkanı kapatıyoruz.

Sabri Umay: Ben dükkanımı 15 gün önce açtık ve 15 günde sadece ve sadece 20 TL kazanabildim, turist yok, yerli halk gelmiyor, biz de hiç iş yapamıyoruz, tek umudumuz turistlerin gelmesinde.

Osman Şahin: Bir aydan fazla süredir açığız ancak rezalet durumdayız, hiç iş yapmıyoruz, bu şekilde giderse bir çok dükkan iflas edip kapatır, Allah yardımcımız olsun, turist gelmezse tüm esnaf biter, durum çok kötü.

Uğur Ramazanoğlu: Korona virüsü nedeniyle işley epey bir düştü, piyasa durgun, okulların kapanması öğrencilerin gitmesi işlerin düşmesine neden oldu, ikinci bir dalga gelirse, şu an can çekişiyoruz ancak o zaman esnaf kesin ölür, kapıların yeniden açılması şu an için risktir, Mağusa esnafının durumu şu an perişandır ve bir belirsizlik yaşanıyor, hükümetin, küçük esnaflara yeni teşvik paketleri uygulaması elzemdir.

Foto: Uğur Ramazanoğlu, Osman Şahin, Sabri Umay, Jale Altaş, Yusuf Yenidoğanay, Celal Yaşilada, Okan Ertürk, Salih Oktay, Surici sokakları bom boş, bazı dükkanlar indirim yapsa da umduğunu bulamadı, bazı iş yeri sahipleri iş olmaması nedeniyle dükkanlarını acmıyor, bazı dükkanlar iflas ederek kapandı.