Nazara geldi

Ömer KADİROĞLU

Dikmen Belediyesi’ne bağlı Dağyolu (Fota) köyünde önceki gün saniyeler süren şiddetli rüzgâr ‘Damat’ lakabıyla bilinen Mustafa Üstüntaş isimli vatandaşın maddi zarara uğramasına neden oldu. Bir anda başlayan ve kısa süre yaşanan şiddetli rüzgâr nedeniyle Üstüntaş’ın evinin yanında bulunan mandıranın telleri, çinkoları ve blok duvarları yıkıldı. Mandırada bulunan hayvanların olaydan sağ kurtulması ise Üstüntaş’a bir nebze de olsa teselli verdi. Diyalog’a konuşan Üstüntaş, “Ne olduğunu anlayana kadar mandıra yerle bir oldu” dedi.

Üstüntaş konuşmasının devamında yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: “Önceki gün evin önünde bulunan araçtaki arpaları torbalara doldururken şiddetli bir rüzgâr esti. O kadar çok şiddetli bir rüzgârdı ki kış aylarında bile böylesi görülmedi. Ne oldu ne bitti diyene kadar rüzgâr durdu ancak geride bir enkaz bıraktı. Evimin yanında bulunan ve içerisinde hayvanlar bulunan mandıra yerle bir oldu. Mandıranın çinko olan çatısı uçtu blok duvarlar yıkıldı. Bir anda başlayan ve kısa süren şiddetli rüzgâr mandıradaki çinkoları adeta bir poşet gibi yerinden söküp gökyüzüne çıkardı. Çok şükür ki ne hayvanlara ne de çevrede bulunan evlere herhangi bir zarar gelmedi ancak hayvanlarım için yeni bir yapmak durumunda kaldım. Yıkılan blokları bölgeden kaldırdım ve yeni bir mandıra için çalışmaya başladım. Bu durumun tekrar yaşanmamasını dilerim…”



