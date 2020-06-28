Sevdikleri onu unutmadı

Onur ULAĞ

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış isimlerinden ve pandemi döneminde 8 Nisan günü hayatını kaybeden Orman Yüksek Mühendisi Doğan Gürgen dün sevdikleri tarafından Cihangir’deki mezarı başında anıldı. Geçirdiği kalp krizi sonucu 76 yaşında sevdiklerine veda eden Doğan Gürgen’in anma törenine ailesi, akrabaları, iş arkadaşları, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlı ve Kıbrıs Türk Mimarlar Mühendisler Odası eski başkanı Bektaş Göze katıldı. Aslen Cihangirli olan Doğan Gürgen, Orman Mühendisleri Odasında uzun yıllar başkan ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Gürgen, Orman Dairesi Müdür Muavinliği'nden emekli oldu.