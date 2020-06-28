‘Kralsın abi’ 

Raif DOĞRU

Mesarya’nın en büyük köylerinden Vadili’de yaşayan işadamı Hüseyin Genç, geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da 27 Haziran günü facebook arkadaşlarına ilginç bir soru yönelterek cevap istedi.

“Dünyanın güzel insanları sizlere bir soru sorabilir miyim?.. Ben nasıl bir insanım lütfen yazar mısınız?” diyen Hüseyin Genç, çok sayıda arkadaşından “Kral adamsın. Dört dürtlüksün…Güzel kalpli insan… Harikasın abi…” şeklinde cevaplar aldı.

Bir süre önce eşinden ayrılan Hüseyin Genç’e bir arkadaşı da “kalbi güzel, fakat kadınlardan yüzü gülmemiş birisin” diye yazdı.

Çalışkanlığıma laf söyletmem

İlginç paylaşım üzerine kendisini arayan Diyalog muhabirine konuşan Hüseyin Genç “Çalışkanlığım üzerine rakip tanımam” diyerek, kendine olan güveni ortaya koydu.

Genç, 60 yaşında olduğunu, 50 yıldan beri de durmadan çalıştığını belirterek “Bu süre zarfında benzin istasyonum, makinist garajım, oto galerim oldu ve ben bunların bir kısmını çocuklarıma devrettim” dedi.

Hüseyin genç “Neden böyle bir test ihtiyacı hissettiniz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Ülkemiz maalesef gittikçe bozuluyor. İnsanlar arasında güven ve sevgi ruhu da çok bozuldu. O yüzden bana karşı düşünceleri saptamak istedim.”

İki çocuk sahibi olduğunu; oto galeriyi oğluna, benzin istasyonunu da kızına devrettiğini belirten Genç “Kızıma şato gibi bir ev yaptım. Damada sıfır kilometre Mercedes aldım. Tek isteğim onların mutlu olmasıdır” dedi.



