‘İstikrar için gerekli’

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell’e, Avrupa donanmasının Doğu Akdeniz’e gönderilmesini teklif ettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Angelidis’in bu çerçevede, “Doğu Akdeniz’in ilgi alanı olarak nitelendirilmesine dair bir teklifi ileriye götürerek, AB ülkeleri deniz gücünün (donanması) yasal varlığının neden haklı olduğunu izah ettiğini” haber verdi.

Rum Savunma Bakanı Angelidis, önceki gün Borrell ile yaptığı helikopter gezisi sonrasında ise twitter’da bir fotoğraf paylaşarak şunları yazdı:

“Kıbrıs MEB’indeki durumu gözlemlemek için Joseph Borrell ile uçarken… Kıbrıs uluslararası hukuku muhafaza ederek, AB’nin bölgedeki küresel stratejisinin uygulanmasında kilit bir role sahiptir. Destek ve dayanışmalarından ötürü Avrupa Komisyonu ile Avrupa Dış Eylem Birimine teşekkür ediyoruz.”

PESCO’ya katılım

Angelidis ile Borrell’in, uçuştan önce Larnaka’da görüştüklerini de yazan gazete, Angelidis’in görüşmede Borrell’i, Rum kesiminin PESCO’ya katılımı, ülkenin hava-deniz tesislerinin düzeyinin yükseltilmesi programı, bölgedeki güvenliğin güçlendirilmesini amaçlayan ikili savunma işbirlikleri aynı zamanda Rum kesiminin AB’nin operasyonlarına katkıda bulunabileceği yöntemler konusunda bilgilendirdiğini iletti.

Angelidis’in görüşmede, Doğu Akdeniz’deki güvenlik durumuna odaklandığını da yazan gazete, Angelidis’in Borrell’i “Türk işgal güçlerinin faaliyetleri, aynı zamanda bunun gerek Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB’nin güvenliği, gerek de geniş bölgedeki istikrara getirdiği tehditler” konusunda bilgilendirdiğini öne sürdü.