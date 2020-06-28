Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 994'e yükseldi.
2 yeni vakanın, C kategorisinde bulunan ülkelerden Güney Kıbrıs'a giden kişiler olduğu belirtildi.
KKTC’de pozitif vaka yok
Öte yandan KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 246 olduğunu, pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
27 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Dün Yapılan Test Sayısı: 246
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 37.116
Toplam Vaka Sayısı- 108
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok