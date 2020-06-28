Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan bin 336 test sonucunda 2 Covid 19 vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs'ta 2 yeni vaka
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Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 994'e yükseldi.
2 yeni vakanın, C kategorisinde bulunan ülkelerden Güney Kıbrıs'a giden kişiler olduğu belirtildi.

KKTC’de pozitif vaka yok
Öte yandan KKTC Sağlık Bakanı Dr Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 246 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.
27 Haziran 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle; 
Dün Yapılan Test Sayısı: 246    
Dün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: yok
İyileşip Dün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok  
Dün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 37.116 
Toplam Vaka Sayısı- 108 
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104  
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- yok  
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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