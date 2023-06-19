"Yollar karanlık"

Hüseyin ÇİÇEK

Yenierenköy ile Yeşilova köyleri arasında önceki akşam meydana gelen ve 42 yaşındaki Kenan Akbaş’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan feci trafik kazasında, kusurlu olduğu iddia edilen araç sürücüsü Muzaffer Yıldırım, dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Polis, soruşturma amaçlı tutukluluk talep ederken, zanlının avukatı Akbaş’ın motosikletinin kaza esnasında ışıksız olduğunu ve giydiği kıyafetlerin koyu renkli olduğunu ileri sürdü. Öte yandan kazanın meydana geldiği yolda aydınlatma lambalarının olmadığı görüldü.

Mahkemeye kazanın oluş şeklini aktaran polis müfettiş muavini Türkeç Soyutürk, kazanın 17 Haziran saat 20.55’te, Yenierenköy-Yeşilova anayolu üzerinde meydana geldiğini belirtti. Polis, Yeşilköy Deresi mevkiinde, zanlının, yönetimindeki HS 901 plakalı aracı ile seyrettiği esnada, önünde seyretmekte olan Hasan Çetin yönetimindeki NH 661 plakalı ATV aracı sağladıktan sonra, yine aynı istikamette ve tamamen kendi şeridi içerisinde seyreden, Kenan Akbaş yönetimindeki plakası meçhul motosiklete çarptığını anlattı. Polis, çarpmanın etkisiyle motorun araç tarafından sürüklenerek savrulduğunu, aracın ise bariyerlere çarptıktan sonra durabildiğini aktardı. Motosiklet sürücüsü Kenan Akbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıklayan polis, soruşturmanın yeni başladığını, araştırılacak birçok hususun bulunduğunu söyledi. Kenan Akbaş’ın otopsisinin henüz yapılmadığını, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu ifade eden polis, mahkemeden süre talep etti.

“Önlemez bir kaza”

Zanlı avukatı İbrahim Demirtaş, müteveffanın motosikletinin kaza esnasında ışıksız olduğunu ve giydiği kıyafetlerin koyu renkli olduğunı ileri sürdü ve kazanın önlemez bir kaza olduğu iddiasında bulundu. Mahkeme zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.