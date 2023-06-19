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İtfaiye söndürdü

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Girne’de iş yeri ve Gazimağusa’da araç yandı

İtfaiye söndürdü
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Girne’ye bağlı  Karaoğlanoğlu'nda faaliyet gösteren Veezy Car Auto isimli iş yerinde, muhtemelen faal durumdaki çoklu uzatma kablosunun kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımların şilteyi tutuşturması neticesine - yangın meydana geldi. Yangın sonucu muhtelif araba kaporta aksamları, motor ve motor parçaları yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Öte yandan Gazimağusa’da öncekki gün Mehmet Sıcak kullanımındaki PL 971 plakalı araç ile seyir halinde olduğu esnada, aracın arka iç kısmında bulunan tepe lambasının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, aracın arka tepe lambası, iç plastik aksamları ve araç içerisinde muhafaza edilen muhtelif markalarda sigara, tütün ile çakmaklar yanarak zarar gördü.

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niyazi hasan AUSTRALIA
niyazi hasan AUSTRALIA - 1 saniye Önce

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