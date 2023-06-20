Gönüllü işbirliği

Girne Gençlik Gelişim Merkezi’nde (GİGEM) “İlkbahar Bazaarı” düzenlendi.

SOS Çocukköyü Derneği ve “Be The Change” mottosu ile birçok bağış organizasyonu yapan gönüllü grubu iş birliğiyle dün düzenlenen etkinlikte yiyecek içecek stantlarının yanı sıra farklı alanlardaki el emeği ürünler, çekilişler ve aktiviteler yer aldı.

Gün boyu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla SOS Çocukköyü Derneği eğitmenleri tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik sonunda ise, 23 Haziran SOS Günü dolayısıyla, SOS ÇocukKöyleri’nin 74. yılı pasta kesilerek kutlandı.

SOS Çocukköyü Derneği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bazaar'dan elde edilen gelir, SOS Çocukköyü Derneği çatısı altında bakım ve destek gören 181 çocuk ve gencin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak.