Alım gücü dipte

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili adayı Sami Özuslu Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’ni (KTİMB) ziyaret ederek Başkan Cafer Gürcafer ile görüştü.

Ziyarette Özuslu’ya Genel Sekreter Asım Akansoy ve milletvekili Fikri Toros da eşlik etti. Görüşmede, güncel siyasi süreç ve ülke ekonomisi üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında konuşma gerçekleştiren CTP Milletvekili adayı Sami Özuslu, kabulden dolayı KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer’e teşekkür etti. 25 Haziran 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek ara seçimlerinin, ülkede yaşananlara itiraz etme ve ders verme seçimi olduğunun altını çizdi. Stabil bir para birimine endeksli muhasebe sisteminin önemine de işaret eden Özuslu, alım gücünün de yerlerde süründüğüne vurgu yaptı. Gelir dağılımında ve alım gücünde yaşanan zafiyetlerin, bütün sektörleri etkilediğine dikkat çeken Özuslu, “Ortak çözüm formüllerini birlikte bulacağız. Mutlaka bir çıkış yolu vardır” ifadelerini kullandı.

Gürcafer: Artık yanılma lüksü kalmadı

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, ülke sorunlarına dikkat çektiği konuşmasında, bugüne kadar el yordamı ve deneme-yanılma yöntemi ile gelindiğini ve süreçte çoğu zaman yanılgıya düşüldüğünü fakat artık yanılma lüksünün kalmadığını belirtti. KKTC’de bilimsel temelde çalışmalara dayanan sosyo-ekonomik kalkınma planına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Gerek iktidarı gerek muhalefeti ile ülke siyasetinin öncelikli olarak bu noktaya odaklanması gerektiğini ifade eden Gürcafer, daha fazla gecikmeden kendi ayakları üzerinde duran, sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak gerektiğini söyledi.

Beycanlar bölgesi esnafını ziyaret etti

Öte Özuslu, geçtiğimiz gün Girne’deki Beycanlar bölgesi esnafını ziyaret etti.

Özuslu’ya CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, milletvekilleri ve ilçe yöneticileri de eşlik etti. Esnafla karşılıklı görüş alış verişinde bulunan Özuslu, hem sorunları dinledi hem de CTP’nin iktidara geldikten sonra hayata geçireceği uygulamalardan bahsetti. Özuslu, Beycanlar esnafından büyük ilgi gördü.

