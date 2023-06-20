Umudunu yitirmedi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Yunanistan’da yayımlanan “To Vima” gazetesine verdiği demeçte, Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına verdiği büyük önemi yinelediği haber verildi.

Alithia gazetesinde, “Başkan: Erdoğan’ın Seçilmesinin Ardından Olumlu Gelişmeler Yaşanmasını Umuyorum- Kıbrıs Sorunundaki Çıkmazın Aşılması Hristodulidis’in Büyük Önceliği” başlıklarıyla Hristodulidis’in açıklamalarına geniş yer ayırdı.

En büyük önceliğinin Kıbrıs sorunundaki çıkmazın aşılması ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesi olduğunu yineleyen Hristodulidis, özellikle çıkmazın aşılması hedefi taşıyan mevcut konjonktürde, AB’nin Kıbrıs sorununa daha aktif ve öncü bir şekilde müdahil olmasına dair önerisini de bu bağlamda geliştirdiğini söyledi.

Ülke yönetiminde geçirdiği ilk 100 gün hakkında da konuşan Hristodulidis, bahsettiği yönde eylemler başlattığını ifade ederek, önerisini Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) başkanları, AP Genel Kurulu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve diğer Avrupalı liderlere ilettiğini söyledi.

Gazete Hristodulidis’in, muhataplarının, AB’nin destekleyici varlığıyla birlikte her daim BM çerçevesinde hareket eden önerisine olumlu yaklaştığını ve önerinin hayata geçirilmesi için çalışmaya hazır olduklarını savunduğunu aktardı.

Hristodulidis açıklamasında, Avrupa-Türk meselelerinin tüm kapsamı göz önüne alındığında, AB’nin, müzakerelerin yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümüyle birlikte, bizzat AB’nin de içerisinde olduğu tüm müdahil taraflar açısından karşılıklı fayda sağlayan bir duruma yol açabilecek tüm araç ve motivasyonlara sahip olduğunu da ileri sürdü.

Demecinde, KKTC makamlarının kapalı bölge Maraş’taki faaliyetleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Hristodulidis, yalnızca Kıbrıs sorununun üzerinde mutabık kalınan çerçeveye dayalı çözümünün, yeni oldubittileri önleyeceğini iddia etti.

Hristodulidis, bu yüzden, mevcut durumun Kıbrıs sorununun teşkil edemeyeceğini, zamanın geçmesinin yeni oldubittiler yarattığını ve Kıbrıs sorununun çözüm perspektifinin gittikçe uzaklaştığını hatırlatmaktan bıkmayacağını da vurguladı.

Konuyla ilgili durumu yakından takip ettiklerini de söyleyen Hristodulidis, tüm uluslararası kurumlar nezdinde hareket ettiklerini ve Türkiye’nin herhangi bir planını engellemek için BM’ye başvuru dahil olmak üzere tüm diplomatik faaliyetlerde bulunduklarını öne sürdü.

Erdoğan’ı kutladı

Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhurbaşkanlığına yeniden seçilmesine de değinen Hristodulidis, Erdoğan’ı kutlamasının akabinde, yakın zamanda gerek Kıbrıs sorunu, gerek de Türk-Yunan ilişkileri açısından olumlu gelişmeler olmasını umduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, başkanlığa seçilmesinin ardından, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel yanı sıra AB üye devletleriyle telefon görüşmesi yaptığı ve diğer şeylerin yanı sıra Avrupa-Türk meselelerinde olumlu gelişmeler yaşanmasına dair arzusunu ifade ettiği konusunda bilgilendirildiğini de öne süren Hristodulidis, devamla “Eğer Sayın Erdoğan gerçekten böyle bir şey istiyorsa bu olumlu bir gidişata yöneliktir ve biz buna yapıcı bir şekilde dahil olmaya hazırız, çünkü böyle bir perspektif, bizzat AB’nin kararları temelinde, Kıbrıs sorununda da olumlu gelişmeler yaşanmasını şart koşmaktadır” ifadelerini kullandı.