13 aday yarışacak

KKTC'de 25 Haziran Pazar günü yapılacak. Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimlerine bir hafta kaldı. Son haftaya girilirken adaylar, propaganda çalışmalarını sürdürüyor. Yerleşim birimlerini ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden adaylar, seçmen kitlesiyle bir araya geliyor. Adaylar propagandalarını televizyon programları ve sosyal medya sayfaları üzerinden de yürütüyor. Ara seçimler, geçen yıl haziran ayında HP Genel Başkanı Kudret Özersay'ın istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği ve hayatını kaybeden Lefkoşa Yenicami muhtarının yerine bir muhtar için yapılacak. Milletvekilliği için 6 siyasi parti adayı ile 7 bağımsız aday, Lefkoşa Yenicami Muhtarlığı için ise 4 aday yarışacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından milletvekilliği adaylığı reddedilen TDP’nin adayı Tacan Reynar’ın adı, yasa gereği oy pusulasında yer alacak. Milletvekilliği için UBP Ali Başman, CTP Sami Özuslu, DP Serhan Aktunç, YDP Figen Yaman Lesinger ve Bağımsızlık Yolu da Umut Ersoy ile yarışacak. Seçimlerde Çetin Sadeli, Mert Taşkın, Talip Sancar, Nazım Özsever, Meriç Erülkü, Alper Özsakınç ve Abdullah Korkmazhan da bağımsız adaylar olarak oy talep edecekler.