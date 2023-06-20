Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaklaşık bir saat 15 dakika görüşen Türk İş Başkanı Atalay, "Belli bir yere geldik. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız" diye konuştu.

Türk İş Başkanı Atalay şöyle konuştu:

“Sayın Bakanla iki kere konuşma imkanı bulduk. Saat 19.00'da buraya geldim. 19.30 civarında beyefendinin yanına girdik. Aşağı yukarı bir saat 15 dakika kendisine anlatma imkanı buldum. Belli bir yere geldik. Şimdi buradan çalışma bakanına gideceğim. Sayın Bakan beni bekliyor. Sonra bu akşam toplayabilirsek yoksa sabaha komisyonu toplayacağım.

TİSK Başkanı ile bir toplantı olacak. Perşembeyi bulmadan neticeyi varacağını umut ediyorum. Taleplerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Belli bir yere geldik. Şimdi Çalışma Bakanı ve TİSK Başkanı ile belli bir noktaya gelmeden bir şey söylemem olmaz. Ben resmi ağızım. Ben son noktayım. Kendimi de sizi de sıkıntıya sokacak, mahcup edecek bir şey söylemiyorum. Talep ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum. Perşembeden evvel olur diye umut ediyorum. Yarın olma ihtimali yüzde 50. Bu gece olmaz. Perşembeyi bulmaz.

Ben ne söylediğimi burada söylersem, işi garantiye almadan insanları beklenti içine sokmanın anlamı yok. Onun için bakan beyle bir kez daha konuşayım. En kötü Çarşamba günü belli bir noktaya varırız.”

