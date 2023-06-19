Dehşet saçtı

Suna ERDEN

Lefkoşa'da karşı şeride geçerek, yolcu minibüsüne çarpan ve kendisi dahil 6 kişinin yaralanmasına neden olan Azubuike Macdonald Morah’ın hem süratli hem dikkatsiz hem de yüksek derece alkollü olduğu belirlendi.

Nefesinde 317 promil alkol tespit edilen zanlı dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, zanlı hakkında 2 gün tutukluluk talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Morah’ın, Gönyeli Çemberine geldiğinde Lefkoşa Devlet Hastanesi istikametine dönen kaçış yoluna dönüp süratli bir şekilde yoluna devam ederek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde seyretmesi sonucu yolun sol kenarında bulunan bordür taşlarına çarptığını söyledi.

Polis, zanlının akabinde yolun sağına doğru giderek gidiş ve gelişi ayıran refüj bordür taşlarına da çarpıp refüj üzerinden geçerek karşı şeride geçtiğini ifade etti. Polis, bu esnada karşısından soldan birinci şerit içerisinde batı istikametine doğru seyreden Nusret Eskiocak (E-54) yönetimindeki otobüsle çarpıştığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu SS 577 plakalı araç sürücüsü ile TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan

6 kişinin yaralandığını belirtti.

Polis, yaralanan araç sürücüsü Morah ve TLT 858 plakalı otobüste yolcu olarak bulunan Timur Vinkler (E-46), Menderes Güldalı (E-55), Meryem Ölmez (K-41), Mert Ölmez (E-11), Cemre Ölmez (K-6) ve Bakabila Rhese Belh de Carmonde’nin hastaneye kaldırıldığını ve ilkyardım tedavilerinin ardından müşahede altını alındıklarını söyledi.

Polis, sürücüye test yapıldığını ve 317 promil alkollü çıktığını belirterek tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis memuru, zanlıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, ehliyeti ile ilgili araştırma yapılacağını belirterek, 2 gün süre istedi.