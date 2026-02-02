Yüzde 18.39 artış

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, elektrik enerjisi satış tarifelerinde uygulanmakta olan maktu üc-retlerde düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Düzenlemenin dün itibariyle yürürlüğe girdiği bildiril-di.

Kurumdan yapılan açıklamada, yapılan çalışmanın yalnızca maktu ücretleri kapsadığı, elektrik enerjisi birim fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı vurgulandı. Maktu ücretlerin, asga-ri ücrette yapılan artış oranı olan yüzde 18.39’u geçmeyecek şekilde yeniden belirlendiği kay-dedildi.

Açıklamada, konut tarifeleri başta olmak üzere ticari, endüstri, turizm, üniversiteler, casinolar, su motorları, vakıflar, devlet daireleri, savunma tarifesi, sokak aydınlatmaları ve sosyal yardım tari-feleri dâhil tüm abone gruplarına ait yeni maktu ücretlerin kurum tarafından hazırlanan tabloda yer aldığı ifade edildi.

Konut aboneleri için tek faz ve üç faz sayaçlara uygulanan maktu ücretlerin, tüketim dilimlerine göre güncellendiği belirtilirken, ticari ve endüstriyel aboneler ile diğer özel tarifelerde de aynı artış oranının esas alındığı bildirildi. Sosyal yardım tarifesinde ise ilk 500 kilovatsaatlik tüketimi kapsayan maktu ücretin yeniden düzenlendiği aktarıldı.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, yeni maktu ücretlerin belirtilen tarihten itibaren geçerli olacağını ve ayrıntılı bilgilere kurumun resmi duyuruları üzerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

foto>kıbtek



Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2026, 09:40