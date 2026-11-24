Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Koral Bozkurt, seçilmesi hâlinde 0–15 ton arasındaki su tüketimine yüzde 30 indirim uygulayacaklarını açıkladı. Bozkurt, düzenlemeyle özellikle aile bütçelerine katkı sağlamayı ve temel su ihtiyacını daha ekonomik hâle getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Artan yaşam maliyetleri karşısında vatandaşların desteğe ihtiyaç duyduğunu belirten Bozkurt, suyun temel bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek belediyenin hizmet politikalarında aile bütçelerini de gözetmesi gerektiğini ifade etti.

Planlanan düzenlemenin tüm su tüketimini kapsamayacağını vurgulayan Bozkurt, 0–15 ton arasındaki su tüketim kademesinde yüzde 30 indirim uygulanacağını kaydetti.

İndirimle özellikle günlük temel ihtiyaçları için su kullanan hanelerin faturalarının hafifletilmesini amaçladıklarını belirten Bozkurt, uygulamanın su tasarrufunu teşvik edecek şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

