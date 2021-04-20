Cübbeli eylem

Ömer KADİROĞLU

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ve Mağusa Mahalli Barosu, Lefkoşa’da Mahkemeler önünde eylem düzenledi.

Eylem için Mahkemeler önüne kortejle gelen avukatlar, ellerinde çerçevelenmiş Atatürk fotoğrafı taşıdı.

“Yargı bağımsızlığına sahip çıkıyoruz” pankartı açılan eylemi, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik ile bazı yargıçlar Mahkemeler binası balkonundan selamlayarak destek verdi. Eyleme ayrıca

2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, bazı milletvekilleri, sendikalar, kurum kuruluş ve vatandaşlar da katılarak destek belirtti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı’nın cüppeleriyle eyleme katılan avukatların alkışları eşliğinde basın açıklaması okudu. Basın açıklamasında “Biz Kıbrıs Türk Barolar Birliği adı altında örgütlü bulunan avukatlar olarak toplumun tüm kesimleriyle birlikte, yargının işleyişine dönük tüm saldırılara karşı hukuk devletinin temeli sayılan yargı bağımsızlığını her koşulda savunmaya devam edeceğimizi bildiririz” denildi.

Eyleme destek veren parti başkanları ve hukukçular da Diyalog’a konuştu.

Ne dediler…?

Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı)



“Yargı bağımsızlığı açısından hiç kabul edemeyeceğimiz durumlar ülkemizde yaşandı. Yaşanan bu duruma karşı Barolar Birliği de tepkisini ortaya koydu ve biz de bu tepkiyi destekliyoruz. CTP olarak yaptığımız açıklamalarda da söylediğimiz gibi yargı bağımsızlığı hukuk devletinin mihenk taşıdır. Dolayısı ile yanlarında yer alıp saygı ve sevgi ile eylemlerini selamlıyoruz.”

Mehmet Çakıcı (Toplumcu Kurtuluş Partisi Genel Başkanı)

“Anayasa Mahkemesi çok net ve bilimsel bir karar verdi ve bu karar kesinlikle tartışma kaldırmaz. Ülkede bir eğitim verilecekse eğitim verecek kurumun izni, vereceği eğitim ve eğitimi kimin vereceği Eğitim Bakanlığı’na bildirilmesi gerekiyor. Bu dünyanın her yerinde de böyledir. Bizler de TKP olarak bu tepkiye destek veriyoruz.”

Cemal Özyiğit (Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı)

“Bir yandan bağımsız egemen KKTC denilecek ve Cenevre’ye bunu taşıyacağınızı söyleyeceksiniz ancak bu ülkenin en bağımsız kurumu olan Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararı sorgulayacak ve tehdit içerikli açıklamalar yapacaksınız. Bu kesinlikle kabul edilir bir şey değildir. Bu nedenle Barolar Birliği önderliğinde yapılan bu eylemi destekliyoruz.”

Ayşe Öztabay (Hukukçu)

“Yargı bizim vazgeçilmez kalemizdir. Bizler bağımsız yargısız bir yapı düşünemiyoruz. Şüphesi olanlar müsterih olsunlar. Bu ülkede yargı bağımsızdır, düşünce ve fikir özgürlüğü vardır. Bu ülkeyi hiçbir yere benzetmeye niyetimiz yoktur. İlk cevabımızı verdik bundan sonraki durumlara da verecek cevaplarımız vardır.”

Boysan Boyra (Hukukçu)

“Sağcısı da solcusu da her kesimden insan tepkisini ortaya koydu. Kıbrıs Türk toplumu için hayırlı bir pozisyonun ortaya çıktığına inanıyorum. Halk bu konuyu tezekkür edecektir. Biz iddia ettikleri gibi ayrı bir devlet isek bunlar olmamalıdır. Sen başka bir devlet olarak egemenliğini kabul ettiğin devletin yargısına karışamazsın. Bu işte bir yanlışlık vardır.”

Ongun Talat (Hukukçu)

“Konu yargı bağımsızlığı ile ilgili bir müdahale olunca endişe verici bir durum ortaya çıkmıştır. Bütün halkımızın da içselleştirdiği değerler de bu yöndedir. Yargı bağımsızlığı bu toplumun demokratik bir hukuk devleti çerçevesinde yönetilmesinin en büyük güvencesidir. Dolayısıyla oraya dönük bir müdahale asla kabul edilmemesi gereken ve asla geri adım atılmaması gereken bir noktaya geldiğimizi gösteriyor.”