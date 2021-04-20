Günü düşüşle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,20 değer kaybederek günü 1.377,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,91 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,23 ve holding endeksi yüzde 2,83 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,49 ile finansal kiralama, faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 6,66 ile turizm oldu.

Analistler, ABD ile Rusya arasında artan gerilim, Ukrayna'daki gelişmeler, küresel çip krizi ve artan emtia fiyatlarının piyasalarda risk iştahını azaltan faktörler olarak öne çıktığını söyledi. Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise İngiltere'de işsizlik ve Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE), takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.360 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Endişeler endeksleri olumsuz etkiledi

Avrupa borsaları da Fransa'daki CAC 40 endeksi hariç haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,07 azalarak 442,18 puana indi.



İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,28 değer kaybederek 7.000,08 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,59 gerileyerek 15.368,39 puan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,21 azalarak 24.691,46 puan oldu.Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,15'lik artışla 6.296,69 puana çıktı.Avro/dolar paritesi de TSİ 19.24 itibarıyla yüzde 0,4'lük yükselişle 1,203 seviyelerinden işlem gördü.Avrupa'da Covid-19 salgınında yeni vakalar ve aşılamadaki tedarik sorunları konularındaki endişeler endeksleri olumsuz etkiledi.Avro Bölgesi'nde inşaat üretiminin şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin şubat ayına göre de yüzde 5,8 gerilediğini gösteren veriler de yatırımcıların dikkatini çekti.