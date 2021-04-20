Türk tarafına cevap vermedi

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan ile koordinasyon sağlamak üzere yarın Atina’ya giderek Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşeceğini, Cenevre’ye gitmeden önce de Ulusal Konsey’i de toplayacağını açıkladı ancak tarih vermedi.

Alithia gazetesine göre; Baf’ta konuşan Hristodulidis, bir hafta kalan Cenevre konferansına “olumlu bir sonuç almak için” gideceklerini” söyledi. Türk tarafından yapılan açıklamaların Rum tarafında kötümserlik yarattığını ancak günün sonunda herkesin görüşünün, müzakere masasında değerlendirileceğini söyledi.

Rum tarafı açısından “olumlu sonucun” ne olduğunu “tek hedefi iki bölgeli, iki toplumlu federasyon olan özlü müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden yeniden başlamasıdır” sözüyle izah eden Hristodulidis, şunları da ekledi:

“Yakın ve uzak geçmişte birçok kez görüşmelere, kafamızın arkasında, Türkiye’nin tavrının çıkmaza sürükleyeceği düşüncesiyle katıldık ve birçok kez bizim taraf geri çekilmek zorunda kaldı. Bu nedenle şu anda bütün senaryolara karşı hazırlıklıyız ve olumlu bir sonuç çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız.



Her şeyden önce, Kıbrıs sorununun çözüm şeklinde değişiklikle ilgili herhangi bir tartışmaya girmemizin söz konusu olmadığını net şekilde ortaya koymamız gerekir. İster iki devletle, ister federasyonla ilgili olsun bu bizim tarafın tartışma konusu değildir. Hedef, Genel Sekreter’in çerçevesinin 6 başlığında kalınan yerden devam etmektir.”

Gazetelerin başlıkları

Politis haberi “Cenevre’de Bütün Senaryolar Masada… Yunan Hükümetiyle Koordinasyon ve Ulusal Konsey Toplantısı… Nikos Hristodulidis Kıbrıs Sorununun Çözüm Şeklinin Değişmesine Dair Herhangi Bir Tartışmaya Girmemiz Söz Konusu Değil” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Filelefthos, “Cenevre’ye Olumlu Sonuç Almak İçin Gidiyoruz… Dışişleri Bakanı: ‘Çözüm Şeklinde Değişikliğe Dair Tartışmaya Girmeyeceğiz” başlığını kullandı.

Alithia “Ersin Tatar: Cenevre’ye Yeni Vizyonla Gittiğini Söylüyor” ve Haravgi “Tatar Cenevre’ye İki Devlet Vizyonuyla Gidiyor” başlığı altında özetledi.

Haravgi, “Cenevre Öncesi İşaret Olumsuz” başlıklı haberinde, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun “Cenevre’den çıkacak olumsuz bir sonuç taksimi getirecek” kaygısını dile getirdiğini yazdı.