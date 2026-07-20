‘Zafer taçlandırılmadı’

Ömer KADİROĞLU

20 Temmuz Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü öncesinde vatandaşlar, KKTC'nin 52 yıllık sürecini ve Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne yaşadığı mücadeleyi değerlendirdi. Güvenlik ve özgürlüğün en büyük kazanım olduğunu vurgulayan vatandaşların büyük bölümü, ekonomik kalkınma ve yönetim konusunda ülkenin istenilen noktaya gelemediğini ifade etti. Vatandaşlar ayrıca Kıbrıs Türk halkının geçmişte yaşadığı acıların, verilen mücadelenin ve varoluş savaşının hem dünyaya hem de genç nesillere yeterince anlatılamadığı görüşünü dile getirdi.

Ne dediler…?

Hamit Emmi

“20 Temmuz Barış Harekatı sonrasında geçen 52 yılda KKTC olması gereken yere gelemedi. Özellikle son zamanlarda çok üzücü olaylar olur. Kesinlikle hak ettiğimiz yerde değiliz. En büyük eksiklik ve başarısızlık sağlam bir düzenin olmamasıdır. Askeri zafer ne yazık ki ekonomik zaferle taçlandırılmadı.”

Kemal Salih

“52 yıl geçti ancak KKTC olması gereken yerde değildir. 40 yıldır yurt dışındaydım ve yeni geldim ancak hala bu ülke olduğu yerde duruyor. 1974 yılında ne bırakıldıysa hala oradayız.”

Eşref Akil

“20 Temmuz Barış Harekatı’nın üzerinden geçen 52 yılda KKTC ne yazık ki olması gereken yerde değildir. Şimdiye bu ülkenin uçması gerekirken biz hala yerlerde sürünüyoruz. Ekonomimiz çok iyi değildir ancak şükrediyoruz. Durumumuz çok da kötü değildir. Öyle bir noktadayız ki; düşüp kalkarak da olsa gidiyor olmamıza şükredeceğiz.”

Osman Önöz

“KKTC ekonomik olarak olması gereken yere ulaşamadı, çökük durumdayız. Can güvenliğimiz eskisine nazaran daha iyi ama ekonomik olarak başarılı olamadık. Ülkede en büyük eksiklik ve başarısızlık yönetimdedir. Bir türlü başarılı olamadılar ve bir arpa boyu yol gidemedik. Hep kendi çıkarları için çalışıyorlar ve halkı düşünmüyorlar.”

Durmuş Öztürk

“Türkiye buraya yapabileceğinin en iyisini yapıyor. Burada biz normalin çok üzerinde yaşıyoruz. Bu ülkenin eksikliği ve başarısızlığı gerekli insanların gerekli yerde olmamasıdır.”

Ali Altıntaş

“Ne yollarda ne de diğer alanlarda hayır yoktur. Askeri zafer ekonomik zaferle taçlandırılamadı. Ekonomik yönde başarılı olamadık. Ülkedeki en büyük eksiklik ve başarısızlık yönetimdir.”

Osman Özpostacı

“20 Temmuz Barış Harekatı’ndan bu yana geçen sürede KKTC olması gereken yere ulaşamadı. Memleket 52 yıldır iyi yönetilmediği için ekonomik olarak başarısız olduk. Bu ülkenin en büyük eksikliği ve başarısızlığı memleketin yönetimidir. Yönetimsel bir başarısızlığımız vardır.”

Kemal Latif

“Kıbrıs Türkü geçmişte yaşadığı acı olayları dünyaya anlatmayı liderlere bıraktı. Dünyaya ve gençlere anlatamadık, bunun sorumluluğu da bizi yönetemeyenlerdedir.”

Kemal Ömer Güvenli

“Kıbrıs Türkleri dünyaya kendini anlatamadı, anlatmış olsaydık şuan böyle her yerde haklı olduğumuz halde haksız durumda olmazdık. 2004’te ne oldu referandum da bizler evet dediğimiz halde onlar hayır dedi ve bugüne kadar hiç sözlerini tutmadılar. Avrupa Birliği’ne de güvenim yoktur. Geçmişte yaşananları gençlerimize anlatmada da geri kaldık. Ben 11 sene mücahitlik yaptım. Artık hiçbir beklentim yoktur, keşke olsa.”

Ali Sivri

“Biz o dönemlerde Türkiye’de askerdik, görmedik yaşamadık ama yaşananları duyduk. Yaşananları dünyaya anlatma noktasında açıkçası kimisi anlatıyor yaşananları ama kimisi de inkar ediyor. Kıbrıs Türk halkı geçmişte yaşananları bırakın gençlere anlatmayı bazıları kendilerine bile anlatamadı. Sorumlusu yönetenlerdir… O günleri yaşayanların anlatması lazım, kulak dolma bilgilerle konuşulacak konular değildir. Bundan sonrası için hayırlısını diliyor, iyi dileklerimi sunuyorum.”

Kamil Birkaya

“Geçmişte yaşanan acı olayları anlatamadık, zaten Türk’ün derdini kim dinleyecek? Dünya bizi tanımıyor, hatta varlığımızı bile hissetmiyor. Hem gençlere anlatılamadı hem de gençler anlamak istemedi. Sorumluluk aileden başlar baştakilerle devam eder. Kıbrıs Türk’ünün en önemli sorunları arasında trafik, iş derdi, ekonomik dertleri başlıca konulardır.”

Yusuf Parıldak

“Bugünkü durumdan çok daha iyi şartlarda yaşıyorduk geçmişte. Şimdi ise ekmeğimizi çıkaramaz duruma geldik. İleriye dönük bir umudum da yoktur keşke olsaydı.”

Şerif Özcan Dağbaşı

“Anlatmaya çalışıyorlar çaba sarf ediyorlar ama bulunulan durumdan dolayı ve 50 senedir aynı yerde sayınca sonuç alınamıyor. Bakalım başımızdakilerden ümitliyiz.”

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2026, 11:42