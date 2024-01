Zamlar vurdu

Serdar ŞENGÜL- Abdullah SUİÇMEZ

Sebze, meyve, et ve tavuk fiyatlarının yanı sıra mutfakta gerekli tüm malzemelerin fiyatı artarken, bu dengesiz zamlar restoranları da vurdu. “Kullandığımız malzemeye gelen artışın yarısı kadar zam yaptığımız halde, insanlar fiyatlardan şikayet ediyor. Bu durum hepimizi olumsuz yönde etkiliyor” diyen işletmeciler, piyasanın kontrolsüz kaldığına dikkat çekti.

Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgiye göre ‘ev yemekleri’ yapan lokantada bir taban molehiya, yanında pilavıyla birlikte 210 lira oldu. Sabah kahvaltılarında tercih edilen Kıbrıs usulü bir adet sandviç fiyatı 100 lira, dürüm döner 150, tabakta et seviş 400 lira oldu.

Ne dediler?..

Meryem Kürt

“Lefkoşa’nın Saray önünde ev yemekleri hizmeti veren ve aile işletmemiz olan Biyer Restoran direktörüyüm. Ev yemeklerinde henüz bir fiyat artışına gitmedik. Ev yemeği ortalama fiyatımız

210- 240 TL arasında değişiyor. Mesela molehiya menümüz yanında salatası, pilavı ve yoğurdu vardır, fiyatı ise 210 TL. Yeni yıla zamlarla girdik. Her şey ateş pahası oldu ve bizde stoklarımızı kullanıyoruz. Bir işletmeci olarak tedarikçilerimizden aldığımız duyuma göre sebze ve bakliyat türlerine bir zam yapılacak ve bizde belli bir müddet sonra fiyatlarda artışa gideceğiz.”



Ali Alioğlu

“Lefkoşa’da sandviç dükkanım var. Yıllardır bu işi yapıyorum. Geçtiğimiz hafta içinde 80 TL olan sandviç fiyatını 100 TL’ye çıkarmak zorunda kaldım. Çünkü peynir ve tavuk fiyatları aşırı yükseldi. İşin içinden çıkamıyoruz artık ve müşteriler de azalıyor. Herkes evinde sandviç yapmaya başladı.

Bu gidişat iyi değil.”

Mevlüt Ergin

“Urfalı Mehmet Bey isimli restoranın işletmecisiyim. Şu an Adana dürümün fiyatı 170, et servisin ise 400 TL’ye yükseldi. İstemesek de bu zammı yapmak zorunda kaldık çünkü hem et fiyatları hem diğer giderlerimizde artışlar oldu. Özellikle et fiyatlarındaki yükseliş bizi çok derinden etkiledi. Bu ülkeye 6 yıl önce geldik bu ülkenin kalkınmasına gelişmesine vergilerimize katkıda bulunuyoruz ama inanın artık bu işi bırakma noktasına geldik. Tereyağı bile 160 TL oldu, her ay bir zam elektrik kira artık işin içinden çıkamayacak bir seviyeye geldik. Allah sonumuzu hayır etsin.”

Yunus Yıltan

“Lefkoşa’nın Sarayönü Meydanında Döner Cafe işletiyorum. Son günlerde her şeye peş peşe zam geliyor ve özellikle kırmızı ete yapılan büyük zam bizi zora sokuyor. Vatandaşımıza döner dürümü 150 TL’den satıyoruz, hal böyle olunca insaflı bir işletmeci olarak zam yapmayı tercih edemiyoruz. Çünkü yeni asgari ücret daha cebe girmedi. Bizde hala çay 15 TL ve kahve ise 25 TL’dir. Ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletimizin de denetim konusunda büyük bir açığı vardır.”

Azmi Kasap

“Et fiyatları sürekli arttığı için bazı vatandaşlar kuzu kellesi satın alarak durumu idare etmeye çalışıyor. Şu an kelle 100 TL oldu. Günümüzde insanlar kelle paça çorbası için 150 TL ödüyor. Bugün insanlar öyle bir duruma geldi ki artık kimse zamlarla başa çıkamıyor.”



Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024, 11:00