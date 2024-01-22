Plebisit mesajı

Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un geçtiğimiz hafta yayımladığı genelgede “Kıbrıs’taki Ηelenizmin hayatta kalması için sürekli tetikte kalınması” şeklinde çağrıda bulunduğu belirtildi.

Politis gazetesi “İkinci Bir Plebisite Doğru” başlıklı haberinde Başpiskopos Yeorgios’un geçmiş hafta yaptığı açıklamaya yer verdi.

Habere göre Yeorgios, “Kıbrıs’taki Helenizmin hayatta kalması için sürekli tetikle kalınması” şeklinde çağrıda bulunurken genelge içerisinde demografik profilin değişmesi, siyasi açıdan gerileme, dilsel yabancılaşma, Ortodoks geleneğinin kimliklerinden kopması gibi unsurlardan da söz etti.

Yeorgios ayrıca içinde bulundukları ulusal rehavetten kurtulunması gerektiğini belirterek, Ocak 1950 yılındaki plebisitin yapıldığı ve 1955-59 mücadelesi günlerinin ruhunu yaşamaları gerektiğini ifade etti.