Tam fiyasko

KKTC’deki Rum mülklerinin satışıyla ilgili olarak aleyhinde tutuklama emri bulunan ve kısa bir süre önce İtalya’da tutuklanan Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın 2004 yılından bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği ve pasaportuna sahip olduğu açıklandı. Rum İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannu, Kürşat’la ilgili tutuklama emrinin 2005 yılında çıkarıldığını, fakat 2014’te kimlik ve pasaportunun 10 yıl süreyle uzatıldığını söyledi.

Rum Yönetiminin bu çelişkisi ‘fiyasko’ olarak nitelendirilirken, Kıbrıslı Türklere kimlik ve pasaport verilirken Rum İstihbarat Teşkilatından onay alındığı itiraf edildi. Rum Bakan Yuannu, Talat’ın pasaport tarihini uzatmakla ilgili başvurusuna istihbarat teşkilatının onay verdiğine dikkat çekti. İtalyan mahkemesi, Kürşat’ın Güney Kıbrıs’a iade edilmesiyle ilgili başvuruyu 6 Şubat’ta görüşecek.

Politis gazetesi, “Arandığı Sırada Kendisine Pasaport Verdiler- Rum Yönetimi Makamları Aleyhinde Tutuklama Emri Varken Kıbrıslı Türk Avukatın Resmi Belgelerini Yenilediler” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, yapılan kontrollerle rağmen Rum makamlarının Kürşat’ın adının aranan kişiler listesinde olduğundan haberi olmadığını öne sürdü.

Habere göre İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannu gazeteye yaptığı açıklamada, arandığı sırada Kıbrıslı Türk avukatın kimliği ve pasaportunun yenilendiğini doğrularken, 23 Temmuz 2014'te Kürşat’a yeni pasaport verildiğini, Rum İstihbarat Teşkilatı'nın (KİP) da buna itiraz etmediğini kaydetti.

Gazete, devletin gizli servislerinin ya aranan kişiler listesini dikkate almadıklarını veya tanımış olsalar bile başvurudaki isimle Kıbrıs Türk avukat arasında bir bağlantı kuramadıklarına da işaret etti.

Kıbrıslı Türk Avukat Akan Kürşat’ın, biri Rum Yönetimi, biri de Europol tarafından çıkarılan aleyhindeki iki tutuklama emriyle birlikte 2005 yılından bu yana arandığını ve kovuşturma makamlarının listesinde olduğu fark edilmeden kimliğini ve pasaportunu yenilediğini kaydeden gazete, Kürşat’ın sınır kapılarının açılmasından sonra 2004 yılında başvuruda bulunup kimlik ve pasaport aldığını belirtti.

2005 yılında Kürşat aleyhinde KKTC’deki Kıbrıslı Rum mallarıyla alakalı davalarla ilgili olarak tutuklama emri çıkarıldığını yazan gazete, 2007 yılında ise aynı suçtan ötürü hakkında Avrupa tutuklama emri çıkarıldığını ifade etti.



Aranan şahıs olduğu fark edilmedi

Kürşat’ın 2014 yılında kimliği ve pasaportunun tarihi bittiğinde ve arandığı sırada, kimlik ve pasaport yenilemek için Kıbrıs Rum makamlarına başvurduğunu yazan gazete, kimsenin aranan bir kişi olduğunun farkına varmadığını ve yenileme işleminin yapıldığını belirtti.

Bu bilgilerin İçişleri Bakanı Konstantinos Yuannu’nun gündemine getirildiğini ve bilgilerin doğruladığını kaydeden gazete, Kıbrıslı Türklerin kimlik ve pasaport yenileme başvurusunun 2014 yılında kontrol için Rum İstihbarat Teşkilatına (KİP) gönderildiğini kaydetti.

Lefkoşa Rum Kaymakamlığının Kürşat’la ilgili 30 Haziran 2014 tarihli başvuruyu KİP’e gönderdiğini söyleyen Bakan Yuannu, 11 Temmuz 2014 tarihinde başvurunun mühürlü bir şekilde üzerinde herhangi bir işaret olmadan kaymakamlığa geri gönderildiğini, sonuç olarak da 23 Temmuz 2014 tarihinde yeni pasaportun verildiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 09:51