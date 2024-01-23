Güzel bir proje

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nden bilim insanları, Ada sahillerine gelerek yumurta bırakan deniz kaplumbağalarını yapay zekalı İHA'lar ile tespit edip gönüllülere haber vererek korunmalarını sağlayan sistem geliştirdi.

ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeliz Yeşilada, AA muhabirine, Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Enver Ever, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Direkoğlu ve Havacılık ve Uzay Mühendisliği Öğretim Üyesi Asst. Prof. Dr. Anna Prach ile işbirliği yaparak öğrencilerin geliştirdiği yapay zeka temelli projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeşilada, ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü'nde multidisipliner proje çalışmaları yaptıklarını ve özellikle çeşitli alanlardaki mühendislik öğrencilerinin birlikte çalışabilecekleri proje dersini müfredata eklediklerini anlattı.

Bu kapsamda, KKTC sahillerine belli dönemlerde yumurta bırakmak için gelen deniz kaplumbağalarına ilişkin bir proje yürüttüklerini belirten Yeşilada, "Normalde bu kaplumbağaları koruma altına almak için gönüllülerin sahili fiziksel olarak taramaları gerekiyordu. Bizler, projemiz dahilinde kaplumbağalar sahile geldiğinde otomatik haber veren makine öğrenmesi tabanlı bir sistem geliştirdik." diye konuştu.

Yeşilada, bu projenin ardından bebek kaplumbağaların yumurtadan çıkış anlarını tespit etme üzerine yeni bir çalışmaya daha başladıklarını bildirdi.

Bunun için bebek kaplumbağalar üzerine yeni bir veri seti hazırladıklarını belirten Yeşilada, şunları kaydetti:

"Sistemimiz tamamlandığında, kaplumbağalar Ada sahillerine gelip yumurta bıraktıklarında, gönüllü grupların otomatik bir şekilde koruma altına almasını sağlamaya çalışmak istiyoruz. Dolayısıyla gönüllülerin koruma faaliyetlerine yardımcı bir yapay zeka inşa etmeye çalışıyoruz. Böylece yumurtadan caretta caretta çıktığında oradaki diğer hayvanların kaplumbağalara zarar vermesinin önüne geçmek istiyoruz."