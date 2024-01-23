Çalışmalar verimli geçti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Turizm Fakültesi tarafından 2023-2024 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde sosyal sorumluluk projelerinde başarı gösteren Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü ile Rekreasyon Bölümü öğrencilerine sertifikaları takdim edildi. Tower Barista Cafe’de gerçekleştirilen söz konusu etkinliğe DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Mine Haktanır, DAÜ Toplumsal Duyarlılık Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso ile fakülte öğretim üyeleri katıldı.

Doç. Dr. Haktanır bu tarz organizasyonların topluma hizmet etmenin yanı sıra duygusal, sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimi de desteklediğini belirterek, akademik çalışmalara da pozitif katkı sağladığını vurguladı. Doç. Dr. Haktanır tüm öğrencilere katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Gerçekleştirilen sertifika töreninin ardından düzenlenen söyleşide İran, Fas, Kazakistan, Yemen, Afrika ve Türkiye gibi farklı ülkelerden etkinliklere katılan öğrenciler projelerin her aşamasının çok verimli geçtiğini dile getirerek, etkinliklerin kendilerinin öz becerilerini keşfetmelerini de sağladığını belirttiler.