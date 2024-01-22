Uyuşturucu testi yapılamadı

Lefkoşa’da trafik kazası yapan Ruanda uyruklu 3 üniversite öğrencisi, olay yerinden kaçarak, askeri bölgeye girdi.

Gizlenmek için yanlış bölgeye giren 3 zanlıdan 2’si suçüstü, diğeri ise olaydan birkaç saat sonra Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandı.

Zanlılar dün soruşturma aşamasında tutuklu kalmaları talebiyle Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru duruşmada olguları aktardı.

Polis, 20 Ocak 2024 tarihinde, saat 04.30 sıralarında Küçük Kaymaklı’da henüz ismi tespit edilemeyen erkek bir şahsın, GR 818 plakalı araç ile kaza yaptıktan sonra olay yerinden kaçtığını söyledi. Polis, kaçan şahısların, için Piyade bölüğünün giriş kapısına vurarak, açılmasını sağladığını ve askeri yasak bölge içerisine girdiklerini söyledi.

Polis, araç içerisinde yolcu olarak bulunan Tona Precıous Ndamage ve Mignone Mutoni’nin suçüstü gereğince tutuklandığını ifade etti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracı kullanan şahsın Vincent Hategekımana olduğunun öğrenildiğini ve Lefkoşa’da tespit edilerek, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, gerek kazanın meydana geldiği gerekse zanlıların askeri bölgeyi ihlal ettikleri bölgelerdeki kamera kayıtlarının temin edilerek, inceleneceği belirtilerek, soruşturma amaçlı zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.