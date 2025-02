‘Zamlar yutuyor’

Ömer KADİROĞLU

Geçtiğimiz hafta sonu ödenen kamu çalışanları ve asgari ücretli vatandaşlar; yüzde 7 ile 12 arasındaki maaş zammının aile bütçesinde olumlu bir gelişme yaratmadığını söylüyor. Maaşların ödenmesi öncesinde araç ruhsat ve sigortalarına, tüp gaza, belediye faturalarına ve birçok tüketim maddesine zam geldiğini belirten vatandaşlar, ekonomik politikanın doğru olmadığını düşünüyor.

Kuzey Kıbrıs’taki asgari ücretin Euro bazında güneyden daha yüksek olduğunu, ancak kuzeydeki fiyatların ve diğer zorunlu giderlerin maaşı alıp götürdüğünü belirten vatandaşlar; özellikle sağlık giderlerine dikkat çekiyor. Vatandaşlar, devlet hastanelerinde bulunmayan ilaçları özel eczanelerden aldıklarını, bunun ciddi bir gider olduğunu söylüyor.

Ne dediler?..

Behiye Eligür

“Asgari ücrete daha artış gelmeden yılın ilk zammı devletten geldi. Seyrüsefer, ehliyet ve kimlik harçlarında ciddi bir artış yaşandı. Piyasada her geçen gün fiyatlar artıyor. Dünyanın her yerinde et temel tüketim maddesidir ancak bizim burada ete fiyatından dolayı ulaşamayan insanlarımız vardır. Ayrıca halkın sağlık giderleri oldukça fazladır. Yetkililerden bir beklentimiz yoktur çünkü iktidarda olanlar maalesef halkı düşünmüyor.”

İnga Şuklina

“Asgari ücrete yapılan zam sonrasında temel ihtiyaçlarda çok ciddi bir artış oldu. İki paket kahve aldım 300 lira ödedim. 2 bin 500 TL ile sadece üç- dört paket kahve alabiliyoruz. Sadece kahve değil her şeye çok fazla zam yapıldı. Yetkililer bizi insan yerine koysun ve normal ülkeler gibi bin 500- 2 bin dolar maaş versinler ki insanca yaşayabilelim. Bugün bir ailede tek kişi çalışıyorsa ve kirada kalıyorsa maaşının yarıdan fazlası kiraya gidiyorsa o insanlar nasıl geçinsin. Bugün bir tavuk pirzola 4 parçadan oluşuyor ve parçası 160 liraya satılıyor. Çok ayıp ve bu insanlara günahtır. Bu ada İsviçre’den daha güzel ama İsviçre’den daha pahalı.”

Gonce Göksun

“Asgari ücret daha artmadan temel ihtiyaçlarda ciddi bir artış yapılmıştı. Süt ve süt ürünleri, temizlik ürünleri ve daha birçok ürün grubuna çok fazla zam yapıldı. Yetkililerden de bir beklentimiz kalmadı. Bizleri öyle bir duruma getirdiler ki artık bir beklentimiz kalmadı. Halbuki piyasada etkin bir denetim olsa çok daha rahat insanlar alışveriş yapacaktır.”

Şevket Akça

“Maaşlara zam gelir gelmez tüm temel tüketim maddelerine yüzde yüzlük bir artış var. Asgari ücretle geçinmek imkansız oldu. Yapılan zamlar özellikle bakliyat gruplarında çok fazla belli oluyor. Yetkililerden beklentimiz piyasada biraz denetim farklı fiyat olayını ortadan kaldırmalarıdır. Piyasadaki fiyatları dengelerlerse halk biraz daha rahat alışveriş yapacaktır. Bir markette bir firmaya ait simit 23 TL aynı marka simit başka bir markette 45 TL’den satılıyor. O nedenle denetim olması iyi olacak ki; herkes istediği fiyata satış yapmasın.”

Metin Yaman

“Kamu maaşları ve asgari ücrete yapılan artış sonrasında bütün ürünlerde fiyat farklılığı yaşandı. Kaşıkla veriyorlar, kepçe ile geri alıyorlar. Süt ürünleri, temizlik malzemeleri, temel gıdalar gibi ürünlerde ciddi bir artış yaşanıyor. Beklentimiz denetimleri arttırmalarıdır. Asgari ücret yüzde 10 artıyorsa giderler yüzde 15 artıyor ve daha fazlası halkın cebinden çıkıyor.”

Egemen Coşan

“Kamu maaşlarına ve asgari ücrete gelen zamla birlikte gıda ve tüketim maddelerinde de ciddi artış yaşandı. Et, tavuk, süt, süt ürünleri ve sebze meyvede ciddi bir yükseliş vardır. Yetkililerden beklentimiz piyasada sıkı bir denetim yapmalarıdır.”

Seyfi Yıldırım

“Kamu maaşlarına ve asgari ücrete zam gelir gelmez tüm ürünlerde özellikle temel gıdalarda ciddi bir artış yaşandı. Hükümet zam yaptı ancak piyasada artan fiyatlar nedeniyle daha maşımızı almadan verilen artışı kaybettik. Bir çay 55 liradan iki gün içinde 75 liraya yükseldi. Durum çok sıkıntılıdır. TL’nin hamallığını çekiyoruz. Yetkililerden beklentimiz bir çalışma ve denetim yapmalarıdır çünkü bu halk artık çok zor durumdadır.”

Orhan Abbas

“Asgari ücrete gelen zamla birlikte gıda ve tüketim maddelerinde ciddi bir artış yaşanıyor. Ülkemiz çok güzel ancak çok pahalı oldu, geçinmek zorlaştı. Avustralya’dan daha pahalı bir ülke olduk. Pahalılık her geçen gün artarak devam ediyor. Yetkililerden biraz çalışma yapmalarını ve piyasayı hem gıda kalitesi açısından hem de fiyat konusunda denetlemelerini istiyoruz.”

Ümit Sakallı

“Asgari ücrete yapılan zam sonrasında temel tüketim maddeleri de arttı. Süt ve süt ürünleri ile temizlik ürünleri ile bakliyatlarda ciddi bir artış söz konusudur. Genel olarak artan fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz fonları düşürmeleri ve ekonominin güneye kaymasının önüne geçmeleridir.”

Metin Eligür

“Asgari ücrete yeniden artış gelmesi ile birlikte değil hemen her gün tüketim maddelerinin fiyatları artıyor. Bir iki ürün değil her üründe bir farklılık yaşanıyor. Ben yetkililerden bir şey beklemiyorum çünkü değişen bir şey olmayacak. Bir denetim bir kontrol olsa piyasa daha güzel olacak ancak maalesef yapan yok.”