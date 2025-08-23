Soruşturma genişledi

Suna ERDEN

Henüz 16 yaşında olan oğluna cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki B.K. tutuk-lanarak, dün ikinci kez mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında 7 gün ek tutuklama emri verildi. Zanlının, oğlunun göğüslerini okşayıp sıkarak, dudağından öperek ve elbise üzerinden cinsel organına dokuna-cak cinsel saldırı suçunu işlediği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; zanlının 2023-2025 yılları içerisinde Alayköy’de ikametgahı içeri-sinde defalarca öz oğlunun göğüslerini okşayarak, meme uçlarını sıkarak, iç çamaşırı üzerinden cinsel organına dokunarak ve iki kez dudağından öperek, cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi. Polis, olayın çocuğun 17 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırılmasıyla ortaya çıktığını açıkladı. Polis, zanlının 18 Ağustos’ta tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis; zanlının evinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, USB ve bir adet bilgisayarın emare alındığı-nı açıkladı.

Polis; zanlının gönüllü ifade verdiğini, oğluyla sadece şakalaştığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Has-tanesi’nde 3 doktorun kontrolünden geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının ayrıca psikologlar tarafından da muayene edileceğini açıkladı.



Adli tıp uzmanı da muayene edecek

Polis, müştekinin çocuk cerrahı tarafından muayene edildiğini ancak cinsel temas bulgusuna rastlan-madığını kaydetti.

Polis, çocuğun adli tıp uzmanı tarafından da muayene edileceğini söyledi. Polis, zanlının evinde bulu-nan emarelerin DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini, 10 kişiden ifade aldıklarını, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Polis memuru; çocuğun daha önce birkaç kez intihara teşebbüs ettiğini, 2 psikolog tarafından terapi gördüğünü, doktorlardan da ifade alınacağını belirterek, 7 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.