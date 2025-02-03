Sorumlular yeniden mahkemeye çıkacak

Suna ERDEN

Akçiçek köyünde bulunan taş ocağında 18 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan 39 yaşındaki MD Ali Akbar dün sabah yaşamını yitirdi.

Akbar’ın yaralanmasının ardından tutuklanan ve 3 gün soruşturma amaçlı polis hücresinde tutulan Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri LTD’nin direktörü Mustafa Kemal Sergen ile şantiye şefi Hasan Çürük hakkındaki suçlamalar da değişti.

Girne Kaza Mahkemesi kararıyla 22 Ocak tarihinde 40’ar bin TL nakit teminat ve 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakılan Mustafa Kemal Sergen ile şantiye şefi Hasan Çürük’ün bugün ihmalkarlık sonucu ölüme sebebiyet verme suçundan yeniden duruşmaya çıkarılması bekleniyor. Daha önce tutuklanarak çıkarılan sorumluların Akbar’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya yüklü kamyonunu kullanmasına müsaade ettikleri belirtilmişti.

Ne olmuştu

Mahkemeye çıkarılan zanlılar hakkındaki olguları aktaran polis, iş kazasının 18 Ocak 2025 tarihinde saat 10.50 sıralarında Akçiçek köyünde bulunan, Sert-Kaya Taş Kırma Tesisleri LTD. şirketine ait şantiye alanında meydana geldiğini söylemişti.

Polis; Akbar’ın şantiye içerisinde kamyon ile dönüş yapacağı sırada toprak yolun solunda bulunan kayaya çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip, toprak yol içerisinde sağ yanına devrilerek ağır yaralandığını belirtmişti.

Polis; ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Akbar’ın yapılan muayenesinde beyin kanaması, karaciğer, dalak yırtığı ve boyunda kırık teşhisi ile tedavi altına alındığını, hayatı tehlikesi bulunduğunu açıklamıştı. Polis; zanlıların Akbar’ın sürüş ehliyeti olmamasına rağmen kaya yüklü kamyonunu kullanmasına müsaade ettiklerini ifade etmişti.

Mahkeme; soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalan zanlıların 40’ar bin TL nakit teminat yatırmaları, her biri için 2 kefilin 500’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşullarına bağlı olarak tutuksuz yargılanmalarına emir vermişti.