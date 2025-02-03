İkiye katladık

Ocak ayında Güney Kıbrıs’ta meydana gelen trafik kazalarında dört kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, 2024 yılının aynı ayında bu rakamın beş olduğu belirtildi.

Kuzey Kıbrıs’ta ise yılın ilk ayında meydana gelen trafik kazalarında 8 can kaybı oldu.

Simerini gazetesi; 2023 yılında 34 ölümlü kazası gerçekleştiğini, 2024 yılında ise birçok hız ve diğer trafik kameralarının yerleştirilmesine rağmen bu rakamın 41’e çıktığını belirterek, kazaların önlenmesinde trafik kameralarının tek başlarına yeterli olmadığını savundu…

