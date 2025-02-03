Ercan Uluslararası Havalimanı'nda son uçus sürprizi

TK 961 sefer sayılı A350 büyük gövde uçak ile İstanbul Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na gelirken bu uçuş ile gökyüzüne veda etti.

Türk Hava Yolları’nın Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, İzzet Levi’ye unutulmaz bir sürpriz yaptı ve onun bu son uçuşunu hatırlayarak kendisine uçakta bir kutlama düzenledi.

İzzet Levi’yi son uçuşunda yalnız bırakmayanlar arasında THY’nın Ercan Havalimanı İstasyon Şefi Mustafa Taluğ ve yer personeli, T&T Havalimanı İşletmeciliği yetkilileri ile son uçuşunda birlikte görev yaptığı kabin arkadaşları ile kaptanlar oldu.