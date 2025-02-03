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Caydırıcı değil

Seyir halindeki araçtan bedenini dışarıya çıkaran kişiye 4 bin lira para cezası kesildi

Caydırıcı değil
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Gönyeli'de seyir halindeki araçtan bedenini dışarıya çıkaran kişiye para cezası kesildi.
Polisten verilen bilgiye göre; önceki gün Gönyeli Belediye Bulvarı üzerinde seyreden bir araçta yolcu olarak bulunan bir şahsın aracın içinden vücudunun bir kısmını dışarıyla çıkartarak, insan hayatını tehlikeye atacak şekilde seyahat ettiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine polis soruşturma başlattı.
Söz konusu şahıs Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından tespit edildi ve 4 bin 43 TL para cezası kesildi.
 

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