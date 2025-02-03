Yeniden uyardı

Ege Denizi’nde dün büyüklükleri 3,5 ve 4,4 arasında değişen çok sayıda deprem meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlik dün de sürdü. Saat 15.55’te Santorini Adası yakınlarında 4,8 ve 20.41'de 4,5, 20.45'te 4,4 büyüklüğünde yeni sarsıntılar kaydedildi. Turistik Santorini Adası’nda etkinlikler iptal edildi, eğitime bir gün ara verildi. “Bölgedeki depremler Türkiye’yi ne derece etkiler?” sorusunun yanıtı merak edilirken, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den uyarı geldi. Görür, “Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” dedi.

Yunanistan’ın turistik Santorini Adası ve çevresinde sismik hareketlilik yaşanıyor.

Ege Denizi’nde önceki gün büyüklükleri 3,5 ila 4,4 arasında değişen sekiz deprem meydana geldi. Art arda meydana gelen depremler dün de sürdü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 10.22’de merkez üssü Ege Denizi’ndeki Aniye Adası olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde önceki gün saat 15.51'den dün 15.55'e kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.

Bunlardan 4 ila 4,8 arasında, toplam 8 deprem kayıtlara geçti.

Son olarak merkez üssü Ege Denizi olan saat 20.41'de 4,5 ve saat 20.45'te 4,4 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Ege’deki depremler Türkiye’yi ne kadar etkiler?

Depremlerin yaşandığı bölgenin Türkiye’ye yakın olması, bu bölgede yaşanabilecek büyük bir depremin Türkiye’yi ne kadar etkileyeceği sorusunu gündeme getirdi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, bölgedeki art arda depremler üzerine sosyal medya hesabında bir paylaşım yaptı.

Görür, “Yunanistan’ın Ege Denizindeki Santorini Adasının kuzey doğusunda dünden beri gittikçe sıklaşan depremlerden bahsetmiştim. Bugün de gittikçe artması üzerine Ege kıyılarımızda söz konusu yere yakın vatandaşlarımızın dikkatli olmasını öneriyorum.” ifadelerini kullandı.

