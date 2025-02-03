Cumhurbaşkanı Tatar, Akıncılar’da sınır kapısının açılmasına ilişkin toplantı yaptı

Toplantıda Tatar’a Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti. Tatar, toplantı öncesinde Akıncılar Kapısı’nda incelemelerde de bulundu.

-Tatar: “Bu kapı sayesinde Akıncılar eski günlerine kavuşabilir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar toplantıda yaptığı konuşmada, Akıncılar/Luricina köyünün, tarihi, milli ve kültürel değerinin önemine vurgu yaparak yurtdışında gittiği her bölgede Luricinalılarla karşılaştığını ve onların hikayelerini dinlediğini söyledi.

Başbakan olduğu dönemde Akıncılar kapısının açılması için bir eylem yapıldığını hatırlatan Tatar, kendisinin de bu eyleme katılarak destek verdiğini belirtti.

Yeşilırmak, Aplıç ve Bostancı kapılarının açılması sürecinde Kıbrıslı Türklerin taviz verdiğini anlatan Tatar, buna karşılık herhangi bir şey alınmadığını, yapılan istişarelerden sonra BM aracılığı ile Rum tarafına Akıncılar kapısı açılması için talep gönderdiklerini söyledi.

Her yıl artan geçişlerin 2024 yılında 8 milyona ulaştığını, bunun Kıbrıs’ın nüfusunun ortalama 5 katı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, geçişlerin büyük bir bölümünün Metehan Kapısı’ndan yapıldığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin açılışı ve Yüksek Mahkeme binasının temel atma törenini T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldıktan sonra, Metehan bölgesindeki trafiğin yoğunlaşacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat ve Akıncılar’da açılacak kapıların özellikle ticaret ve havaalanı taşımacılığı açısından yoğunluğu azaltacağını vurguladı.

New York’ta yapılan gayri resmi yemekte bu konuyu gündeme getirdiğini ifade eden Tatar, yemekten sonra yapılan görüşmelerde kapı açılmasına karşılık sekiz maddelik bir öneri verildiğini ve transit geçiş talep edildiğini belirterek, transit geçişin kesinlikle mümkün olmadığını vurguladı.

“Bu kapı sayesinde Akıncılar eski günlerine kavuşabilir.” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Rum Lider Nikos Hristodulidis’e çağrı yaparak bu konuda makul olmasını istedi.

-Karavezirler: “İnanmak başarmanın yarısıdır”

Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkanı Ali Karavezirler ise, Akıncılar Kapısı’nın açılacağına dair umut olduğunu belirterek, Ağustos – Eylül gibi kapının açılma ihtimalinden bahsetti. Bir yola çıkıldığını ve yolun sonuna gidileceğini söyleyen Karavezirler, Akıncılar Kapısı’nın kendileri için önemli olduğunu, üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Karavezirler, “İnanmak başarmanın yarısıdır.” diyerek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Tatar ve Karavezirler, bölge muhtarları ile halkın sorularını yanıtladı, görüşlerini dinledi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.