Birkaç ay süre istedi

Raif UZKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Bize birkaç aylık zaman verin; Haziran’dan sonra Bakanlıkta çok ciddi reformlara imza attığımızı göreceksiniz.” dedi.

Bakan Arıklı, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirmek istediği projeler ve reformlarla ilgili bilgi verdi.

Arıklı, öncelik verdiği konuları, yeni bayrak taşıyıcı havayolunun kurulması, fiber internetin KKTC çapında süratli ve daha uygun fiyatlara halka sunulması, 3G’den 4,5G veya 5G’ye geçiş, yarım kalmış karayollarının tamamlanması ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile anlaşarak gerçekleştirilecek toplu konut projelerini hayata geçirmek olarak sıraladı.

Yeni havayolu için çalışmalar başladı

Yeni havayolu için fizibilite çalışmalarının tamamlandığını, önümüzdeki ilk Bakanlar Kurulu toplantısında bunun sunulacağını ve halka açık bir şirketle yerli ve yabancı ortaklıkların da hisse sahibi alacağı, belli bir hissesi de kamuda olacak şekilde hayata geçirileceğini kaydetti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, fiberoptik internetle ilgili şartnamenin hazır olduğunu ve son rötuşlar için müsteşarını ilgili firmaya gönderdiğini, şartname hazır olur olmaz, bu yıl içinde, KKTC’nin daha kaliteli ve hızlı internete kavuşmasının sağlanacağını kaydetti.

“Alsancak yolu için kaynağa ihtiyaç var”

Arıklı, ehliyetlerle ilgili kendinden önceki bakanların başlattığı projelere teşekkür ederek, Alsancak yolunun çift şerit olabilmesi için bir kaynak ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

Elektriğin çok pahalı olduğunu dolayısıyla KKTC’deki karanlık yolları yenilenebilir bir enerji türü olan güneş enerjisiyle ve LED lambalarla aydınlatacaklarını belirten Arıklı, Çin ziyaretinde kendisine buna ilişkin bir sunum yapıldığını, kendilerinin de bu konuyla ilgili fizibilite çalışmalarını 1-2 ay içinde tamamlayacaklarını söyledi.

Yollardaki ışıklandırma sorununun tamamen “sahipsiz kalmaktan” kaynaklandığını kaydeden Arıklı, Ulaştırma Bakanlığı’nın ya da belediyelerin bunu karşılayacak kaynağa sahip olmadığını, fakat Ulaştırma Bakanlığının bu konuda topu başka yere atma lüksü olmadığını aktardı.

Gazimağusa ve Gemikonağı limanları…

Arıklı, Gazimağusa Limanı’nın Kalecik bölgesine taşınmasının söz konusu olduğunu ve bununla ilgili teknik bilgilerin raporunu aldığını belirtti.

“Telekomünikasyon Dairesi için kamu-özel ortaklığı”

Telekomünikasyon Dairesi’nin kamu-özel ortaklığında hayatını devam ettirmesini istediğini söyleyen Arıklı, bundan önce fiber-optik çalışmalarının tamamlanıp ülkedeki hem iletişim hem internet sıkıntılarını ortadan kaldırmak gerektiğini belirtti.

Dünyada bugün Afrika’nın geri kalmış ülkelerinin bile 4,5 ve 5G kullandıklarına işaret eden Arıklı, KKTC’den başka 3G kullanan ülke kalmadığını, üniversiteler ve turizm adası olarak kabul gören bir ülkenin 3G’ye takılıp kalmasının kabul edilemeyeceğini söyledi.

“Reformları birlikte hayata geçireceğiz”

Öte yandan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre; kabulde konuşan Bakan Arıklı, inşaat sektöründeki sıkıntıları iyi bildiğini, birçok alanda olduğu gibi inşaat sektöründe de yapısal dönüşümü sağlayacak ciddi reformlara ihtiyaç olduğunu belirtti.

Arıklı, inşaat sektörü için büyük sorun teşkil eden istimlak yasasının çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde güncellenmediğini, döviz nedeniyle artan maliyetlerden dolayı kamu ihale bedelleri ile ilgili mevzuat değişikliğine gidilmesi gerektiğine işaret ederek “Girne-Alsancak yolunun tamamlanması için açılan ihale bedeli 12 milyon TL idi. Şimdi bu meblağ yükselmiş durumda” dedi.

Gürcafer: İnşaat ülke için önemli

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer ise inşaat sektörünün ülke ekonomisi için oldukça önemli olduğunu, siyasetteki istikrarsızlıktan dolayı sektörde ve ülkede çözülemeyen birçok sorun bulunduğunu, sektörün sorunlarının çözümü konusunda birliğin üzerine düşeni yaptığını ifade etti.