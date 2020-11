Zarar büyük

Ömer KADİROĞLU

Şiddetli yağış ve fırtına sonrasında meydana gelen hortumun etkilediği Çatalköy Sanayi Bölgesi, Ozanköy ve Teknecik Elektrik Santrali yakınlarındaki bir sitede hasar gören tesislerin yanı sıra evlerde tamirat çalışmaları başladı. Adeta bir savaş alanına dönen bölgede zararın büyük olduğunu belirten vatandaşlar, korku dolu anları Diyalog muhabirine anlattı.

Site içerisindeki evlerin camları, çatıları, duvarları, su depoları, klimalar ve bahçeler zarar görürken; Çatalköy Sanayi Bölgesi’ndeki işletmelerin birçoğu hortumun etkisiyle yerle bir oldu. Zarar gören işletme sahipleri “yetkililer gelip gördü ama zararın nasıl tazmin edileceği konusunda mesaj veren olmadı” dedi.

Ne dediler?..

Cenk Çakmak

“Çatalköy Sanayi Bölgesi’nde atölyemiz vardır. Önceki gün denizden çıkan ve sanayi bölgesini vuran bir hortum meydana geldi ve 10 dakikada her şeyi yerle bir etti. Bizim depomuzda ve atölyemizde birçok malzeme vardı hepsi uçup gitti. Tahmini atölyemizde 70-80 bin dolar civarı bir zararımız var. Yetkililer gelip incelemede bulundular ancak pek de umutlu bir şey söylemediler. Sel baskınlarında da bir ödeme yapılamadı bu afet için de pek bir şey beklemeyin gibi bir söylemde bulundular. Devletten bir şey beklenmemesi yönünde bir tavır var. Devlet bize bu zararı karşılamazsa bizim yapacak pek bir şeyimiz yok. Gerekli tüm vergi ve diğer ödemelerimizi yapıyoruz ancak böylesi bir durumda ise biz esnafın moralleri düzeltilmiyor.”

Hasan Gani

“Hortumun olduğu sırada ben atölyede arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. İlk önce büyük bir toz bulutu gördük ve o toz bulutunun içerisinde uçan çöpler fabrika içerisine girmesin diye biz kapıları kapattık. Bir anda çok büyük bir güç kapıları zorlamaya başladı. O zorlanma anında atölye üzerindeki panellerin koptuğunu hissettim. O panikle kendimizi atölye içerisinde korunabileceğimiz yerlere attık. Gürültülü bir şekilde yıkım oldu atölyemiz yerle bir oldu ve ardından da büyük bir sessizlik oldu. Ardından da bölgede bulunan çalışanların bağrış ve çığlıkları sessizliği bozdu. Korku dolu bir andı. Can kaybı olmaması tabi ki sevindirici ancak korkmamak elde değildi. Daha önce ufak çaplı depremler gördüm yaşadım ancak 45 yıldır ilk kez böyle korkunç ve güçlü bir felaket gördüm. Herkese geçmiş olsun diyor tekrarının yaşanmamasını temenni ederim. 100 tonluk vinçlerin kaldıramayacağı demirler çelik malzemeler havada kâğıt gibi uçuyordu. Bu yaşanan felaketten hem bizler hem de devlet büyüklerinin ders çıkarması gerektiğini düşünüyorum.”

Hüseyin Höyük

“Uzun yıllardan sonra Çatalköy Sanayi Bölgesi’nden bir yer aldık ve 3 yıl içerisinde atölyemizi tamamlayarak işlerimize başladık. Yaklaşık bir ay önce taşındığımız bu atölyemiz önceki gün yaşanan hortum nedeniyle yerle bir oldu. Alüminyum işi ile uğraşıyorum ve burada büyük bir yatırım yaptık ve bir anda her şey yok oldu. Ben şahsen burada yoktum. Oğlum, kardeşim ve iki çırağım atölyede iş yapıyordu. Bir anda gelen hortum nedeniyle atölye içerisinde kendilerini güvenli yerlere almaya çalışsalar da oğlum ellerinden ve ayaklarından yaralandı. Sevindirici olay hem genelde hem de benim atölyemde herhangi bir can kaybının olmamasıdır. Ben; oğlum, kardeşim ve çalışanlarımdan yana bir kayıp yaşamamanın sevincindeyim varsın giden para olsun. Malzeme veya yatırım zamanla yerine konulur.”

Celal Bayar

“Burada bana ait bir soğuk hava depom vardı ve kiracılarım burada balık işi yapıyordu. Dün denizden çıkan bir hortum bu bölgeyi fena bir şekilde vurdu. Soğuk hava deposunu yerle bir etti ve burada tonlarca balık çöp oldu. Ben burada 30 senedir varım ve değil burada adada böyle bir şey yaşadığımı hatırlamıyorum. 69-70’li yıllarda Limasol’da böyle bir şey yaşanmıştı ancak o hortum denizdeyken uçaklarla vuruldu ve gücü düşürülerek karaya çıkması sağlandığı için böylesi bir yıkıma neden olmamıştı. Milyon değerinde bir malzeme burada çöp oldu. Önceki günden beri tüm yetkililer buraya geliyor ancak bizim için şu an icraattır önemli olan. Yaşanılan zararın karşılanmasını temenni ediyoruz.”

Deniz Balıksever

“Bir anda kuvvetli bir rüzgârın çıktığını gördük ardından da her şey havada uçuyordu. Atölyemizin çatısı uçtu, yan tarafta bulunan depomuz tamamen yıkıldı. Depoda bulunan tüm ham maddelerimiz büyük bir zarar gördü. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Burada mobilya işi yapıyorum pahalı büyük makinalarımız var ve Allah’tan onlar zarar görmedi. Umarım yaşanan bu felaketin açtığı yaralar bir an önce sarılır.”

Güneş: Hasar tespiti sürüyor

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne bölgesinde önceki günden beri doğal afetten dolayı birçok yerleşim birimi ve tesiste hasarların oluştuğunu, dün itibarıyla bu bölgelerdeki hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

TAK muhabirine değerlendirmede bulunan Güneş, bölge muhtarları, belediye başkanları ile dün Karşıyaka’da bulunduklarını kaydederek, Teknecik Elektrik Santralı’nda ekiplerin yoğun ve adeta bir “seferberlik” şeklinde çalıştıklarını ifade etti.

Ozanköy ve diğer muhtelif yerlerde bazı elektrik direklerinin devrildiğini de söyleyen Güneş, şu an için elektrik alamayan bölge kalmadığını fakat enerjinin geçici ve aktarma yapılarak sağlandığını belirtti.

Tatar: Yardım eli uzatılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğal afetten etkilenen Ozanköy’de incelemelerde bulundu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yapılan açıklamaya göre; kötü hava şartlarının ve meydana gelen hortumun maddi zarara yol açtığı Ozanköy’de dün incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan doğal afetten etkilenen yurttaşları evlerinde ziyaret ederek durum incelemesi yaptı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’nün de eşlik ettiği ziyaretlerde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğunu yineleyerek, devletin elindeki imkânlar çerçevesinde zarar görenlere yardım eli uzatmak için çalışmaların başladığını vurguladı.

Ziyamet ve Yeşilköy’e de gitti

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, doğal afetten etkilenen Ozanköy’de sabah saatlerinde incelemelerde bulunmasının ardından, Karpaz bölgesini ziyaret ederek Ziyamet, Yeşilköy ve Yeni Erenköy’de de incelemelerde bulundu, bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oğuz, Karpaz’da afet bölgesinde

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz’da afet bölgesine gidererek incelemelerde bulundu, üreticilerle bir araya geldi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Oğuz, doğal afet nedeniyle zarar gören üreticilerin Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamında olan zararlarının ivedilikle tespitlerinin yapılmasının ardından, ödemelerin gerçekleşeceğini belirtti.

Sucuoğlu: 3 ay ertelenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ülkede dün yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle mağdur olan ve zarar gören işyerlerinin sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı prim borçlarının 3 ay suresince erteleneceğini açıkladı.