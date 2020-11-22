Satışı önlendi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da polisin bir araçta yaptığı aramada ‘çarmıha gerili Hz. İsa heykeli bulundu. Olayla ilgili Taylan Uludağ ve Salih Vardar isimli iki zanlı polis tarafından dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Hüseyin 20.11.2020 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Ortaköy'de bulunan Sht. Mustafa Yerlioğlu Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol neticesinde Girne'de sakin zanlı Taylan Uludağ ve Lefkoşa'da sakin zanlı Salih Vardar'ın bulundukları KS 803 plakalı araçta bir adet eski eser nitelikli Çarmıha gerili Hz. İsa heykeli bulunup emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis zanlıların tutuklandığını ve mesele ile ilgili ifade verdiklerini, ifadelerinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca söz konusu heykelin eski eserler dairesi uzmanları tarafından incelenmesinin sürdüğünü belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Eski eser olduğunu bilmiyormuş

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı Taylan Uludağ söz konusu heykeli antika diye aldığını ve satmaya çalıştığını eski esir olup olmadığını bilmediğini söyledi. Zanlı Salih Vardar ise Taylan ile arkadaş olduğu söz konusu heykel ile ilgili bir bilgisi olmadığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturmanın aydınlatıla bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020, 04:13