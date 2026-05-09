Zeytin ağacı dağıtıyor

İskele Belediyesi, bugün kutlanacak Anneler Günü nedeniyle İskele ve 21 köyünde yaşayan annelere saksıda zeytin ağacı armağan etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre; zeytin ağacının dağıtımına geçen Çarşamba günü başlandı.

Saksı içinde hazırlanan zeytin ağaçlarının üzerinde, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun, “Bir zeytin fidanı gibi sevgiyle büyüttüğünüz her şey, dünyaya güzellik katar. Anneler Gününüz kutlu olsun” mesajı yer alıyor.

Ayrıca çocukların eğitimine emek veren öğretmenler için de zeytin ağaçları hazırlanarak, okullara teslim edildi.

