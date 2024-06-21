Gözler bugünkü duruşmada

İskele’deki Caesar Resort yatırımıyla tanınan ve Kıbrıs Rum mallarını gasp ettiği gerekçesiyle 7 Haziran’da Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Afik Group şirketlerinin CEO’su Simon Mistriel Aykut hakkında Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi nezdinde dava dosyalandığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, polis kaynaklarına dayanarak, AFİK Group şirketlerinin CEO’su Simon Aykut’un, toplam değeri 40 milyon Euro’yu aşan arazilerin satışı ve gasp edilmesine yönelik 124 suçlamayla karşı karşıya olduğunu yazdı.

Aykut ile ilgili davanın 9 Eylül’de Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanacağını yazan gazete, Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nin bugün Aykut ile ilgili tutukluluk kararının devam edip etmeyeceğine karar vereceğini belirtti.

Gazete haberinde Aykut’un iki oğlunun da arandığını anımsattı.

Fileleftheros gazetesi ise ilgili haberinde, 73 yaşındaki Simon Mistriel Aykut’un avukatları Rikkos Mappuridis ve Maria Neofitu’nun mahkeme önünde kendi tezlerini sunarken Aykut’un bahse konu şirketin sahibi olmadığını, hisselerini oğullarından birine devrettiği şeklinde savunma yaptıklarını kaydetti.

Habere göre, Aykut’un avukatları ayrıca, Simon Aykut’un tasarrufunda bulunan şirkete ait banka kartlarının ise Larnaka Havalimanı üzerinden gideceği İsrail seyahatinden kaynaklanan masrafları ödemek için oğlundan aldığını belirttiler.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2024, 09:51