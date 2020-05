Çalışmalar devam edecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, çalışma yaşamının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta işveren ve çalışanlar olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, “4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası” dolayısıyla mesaj yayınladı.

Sucuoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Covid-19 virüsünün tüm dünyayı sardığı ve çok sayıda can aldığı bu zamanda içinden geçtiğimiz olağanüstü şartlar çalışma hayatında iş güvenliği kadar iş sağlığının da ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkarmıştır. Çalışma yaşamının temel prensibi olan iş sağlığı ve güvenliği yılda sadece bir hafta yapılan bilinçlendirme ya da farkındalık etkinlikleriyle sınırlı kalacak bir konu değili, her gün, her an, her yerde karşımıza çıkan hayati önem taşıyan bir olgudur. Bu amaç doğrultusunda başta işin insana, insanın da işe uygunluğunu sağlamak ardından çalışma koşullarını yaratmak öncelikli olmalıdır.

Dünya sağlığını ve halkımızın sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını sürecinde, çalışanlarımızın ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla işyerlerinde, inşaat şantiye alanlarında ve kapalı çalışma ortamı ile ofis alanlarında uygulanması gereken önlemler için bakanlığımız tarafından iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına yol gösterecek kontrol listeleri hazırlanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün başta işveren ve çalışanlarımız olmak üzere toplum genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesileyle tüm işyerlerimizi Covid-19 virüsüne karşı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın gerekliliklerini yerine getirmeye ve önlemleri almaya davet eder, tüm çalışanlara ve vatandaşlarımıza sağlıklı ve güvenli günler dilerim.”