‘Göz ardı etmeyelim’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, içinden geçilen sürecin tüm dünyada bir süreden beri unutanlara ve unutturmaya çalışanlara dahi üretimin önemini hatırlattığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, 400 ton sofralık zeytinin depolarda kaldığını kaydederek, bu durumun düşünülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Erhürman paylaşımında şunları belirtti:

“İçinden geçtiğimiz süreç bütün dünyada bir süreden beri unutanlara ve unutturmaya çalışanlara dahi üretimin önemini hatırlattı. Tam da bu dönemde medyaya yansıyan ve maalesef çok da dikkat çekmeyen, “400 ton sofralık zeytinin depolarda kaldığına ilişkin haber çerçevesinde yeniden düşünmemiz lazım.

Evet turizm, yükseköğretim, inşaat sektörü ekonomimiz açısından son derece önemli. Ama başta tarım olmak üzere, doğru alanlarda, doğru teşviklendirme yöntemleriyle, daha fazla, daha kaliteli ve verimli üretim yapmamız da yaşamsal önemde. Sürdürülebilirliği sağlama çerçevesinde, Yeşil Hat Tüzüğü’nün işlenmiş gıdalar konusundaki anlamsız sınırlarının kaldırılması için girişimde bulunmak başta olmak üzere, ihracat olanaklarını da sonuna kadar zorlayarak tabii. Bir de içeride yerli ürünlerimize gerekli hassasiyeti göstererek…”

