Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği ve Mağusa Gelişim Akademisi Yaratıcı Sanat Atölyesi güzel bir işbirliğine imza attı.

Teması ''Çocuk Algısında Barış'' olan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Mağusa Gelişim Akademisinde dün gerçekleşen sergide eserleri sergilenen çocuklara belge verildi.

