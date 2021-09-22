Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği ve Mağusa Gelişim Akademisi Yaratıcı Sanat Atölyesi güzel bir işbirliğine imza attı.
Teması ''Çocuk Algısında Barış'' olan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi.
Mağusa Gelişim Akademisinde dün gerçekleşen sergide eserleri sergilenen çocuklara belge verildi.
‘Çocuk Algısında Barış’
Gazimağusa’da güzel bir işbirliği sonucu ortaya çıkan sergiye sanatseverler büyük ilgi gösterdi
Mağusa Mesarya Lions Kulübü Derneği ve Mağusa Gelişim Akademisi Yaratıcı Sanat Atölyesi güzel bir işbirliğine imza attı.
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