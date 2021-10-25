Rumları geçtik

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 19 bin 924 test yapıldı, 96 yeni vaka belirlendi. Güney Kıbrıs’ta ise

son 24 saatte yapılan 38 bin 139 Covid testinden 89'unun sonucu pozitif çıktı. Her iki kesimde de can kaybı olmadı.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre; 64 yerel vakaların 32’si Lefkoşa, 15'i Girne, 13'ü Gazimağusa, 3'ü İskele, 1'i Lefke'den. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu.



Covid-19 genel durumu şöyle:Yapılan toplam test sayısı 3,390,005. Toplam vaka sayısı 21706. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 20.405. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1216. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 36. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1174. Toplam kaybedilen hasta sayısı 87. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 418.Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 512. Takip edilen toplam bileklik sayısı 6608. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 71609.

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 38 bin 139 Covid testinden 89'unun sonucu pozitif çıktı. Rum Sağlık Bakanlığı 89 yeni vaka ile pandeminin başından beri tespit edilen vaka sayısının 123 bin 357'ye ulaştığını açıkladı. Dün can kaybı yaşanmadı.