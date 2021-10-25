Tamam mı devam mı

Başbakan Ersan Saner’in şikayeti üzerine ‘skandal video’ paylaşımıyla ilgili olarak tutuklanan ve ‘Baş rolde’ yer aldığı bildirilen Pınar Gökmen’in yanı sıra diğer zanlılar Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa, Muhittin Özsağlam ile Cüneyt Soğukbulak bugün yeniden yargı huzuruna çıkarılıyor. Mahkemenin bugün vereceği karar, UBP’de genel başkanlık yarışını nasıl etkileyeceği merak ediliyor.

Başbakan Ersan Saner’in, Genel Başkanlık konusunda adaylığını bugünkü mahkeme sonrasında netleştireceği belirtiliyor. Saner’in adaylık ısrarını sürdürmesi halinde bugün diğer genel başkan adaylarıyla bir araya geleceği ve sıralamanın kura usulüyle belirleneceği ifade ediliyor.

Soruşturma sürüyor

Ülkede deprem etkisi yaratan Başbakan Ersan Saner’in özel anlarına ait skandal videoyla ilgili soruşturma sürüyor. Polisin dün birçok ifade aldığı öğrenilirken, olayla ilgili tutuklanan Pınar Gökmen, Caner Kalaycı, Güngör Sarıboğa, Muhittin Özsağlam ile Cüneyt Soğukbulak’ın bilgisayarları ve cep telefonlarının incelemesi sürüyor.

Soruşturma kapsamında tutuklu olan zanlılar bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak. Polisin ek süre isteyip istemeyeceği bugünkü duruşmada netlik kazanacakken, yeni tutuklamaların da olabileceği bilgisi elde edildi.

Gözler Saner’in kararında



Öte yandan skandal video Ulusal Birlik Parti (UBP) içerisinde de krize neden olurken, 30-31 Ekim’de gerçekleştirilecek kurultayda genel başkanlığa aday olan Başbakan Ersan Saner’in geri adım atıp atmayacağı bugün belli olacak.Ayrıca geçtiğimiz Cuma günü genel başkan adaylarının seçim pusulasında hangi sırada yer alacağına ilişkin geçtiğimiz yapılan toplantı Saner’in katılmaması üzerine bugüne ertelenirken, Diyalog’a konuşan genel başkan adaylarından UBP milletvekili Zorlu Töre, herkesin beklemede olduğunu söyledi.

Töre: Herkes bekliyor

Töre, parti genel sekreterinin bugün yapılacak toplantı için kendilerini aramadığını ifade ederek, “Başbakan Saner’in adaylıktan çekilip çekilmeyeceği bugün belli olacak. Sayın Saner kararını verdikten sonra kura çekimi olacak. Ancak bugün (dün) bize toplantı için haber verilmedi. Belki Saner’in kararının açıklanmasının ardından toplanacağız. Herkes verilecek kararı bekliyor” dedi.

Töre, kurultayın iptali söz konusu olabilir mi? sorusu üzerine ise “Siyasi Partiler Yasası’na göre bu mümkün değil” dedi.