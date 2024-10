Fantastik yolculuk

Arkhe’nin Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) himayesinde düzenlediği “9. Sanat’ın Ustaları Lefkoşa’da Sergisi" Arabahmet Kültür Evi’nde açıldı.

Verilen bilgiye göre, Halil Duranay, Senih Çavuşoğlu, Hasan Arkan, Diler Ertuğ, Atıf Müezzinler, Hasan Özyiğit ve farklı birçok koleksiyonerin koleksiyonlarından seçilmiş orijinal çizim, eskiz, imzalı kapak, çizgi roman, figür ve çizgi roman ile ilintili eserin bir araya getirildiği özel serginin açılışına, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, sergide koleksiyonları bulunan koleksiyonerler ve sanatseverler katıldı.

Cyprus Geek Team, The Black Dragon Art Studio ve Tenten Cipsleri’nin de katkı koyduğu sergide, 1920’lerden günümüze çizgi romanın farklı çağlarına ait eserler 3 farklı salonda sergileniyor. Açılış gecesinde The Black Dragon Art Studio çizim stantları, Cyprus Geek Team cosplayerları ve fotoğraf istasyonları ile ziyaretçileri karşıladı. Açılış gecesinde Fatih Yürür & Hakan Tunga Kalkan’ın Zagor, Gordon, Kızıl Maske, Mandrake gibi birçok efsane çizgi romanın kapak çizeri olan Aslan Şükür üzerine hazırladıkları Altın Fırçalı Adam Belgeseli izleyicilerle buluştu.

Her cumartesi fantastik Türk filmleri

28 Aralık tarihine kadar 3 farklı salonda devam edecek sergi, çizim atölyeleri, paneller, online söyleşiler ve her cumartesi saat 11.00’da gerçekleşecek olan fantastik Türk filmleri gösterimleri ile desteklenecek.

9. Sanatın ve çizgi romanların renkli dünyasına yapılacak olan fantastik yolculuğu izlemek isteyenler için sergi pazartesi hariç hafta içi her gün 10.00-15.00 ve cumartesi 10.30- 14.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Pazar-pazartesi günleri ise sergi kapalı olacak.