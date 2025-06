Sanat ve tarih buluştu

Gazimağusa’da kültür, sanat ve tarihî mirası bir araya getiren büyüleyici bir sahne deneyimine ev sahipliği yaptı. Shakespeare’in Othello eserinin farklı bir bakış açısıyla yeniden kurgulandığı ve kadına yönelik şiddet temasına değindiği Jealousy / The Cabaret of Othello Venedik Sarayı’nda sahnelendi. Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi’nin desteklediği etkinlik; tiyatro, dans, müzik ve gastronomiyi bir araya getirdi. Gece, UP Organizasyon’un “Dine Drama” konseptiyle şekillendi.

Gecenin mimari olan Moe -Master of Experience Direktörü Tufan Yakuboğlu açılış konuşmasını yaparak gösteriyi başlattı. Geceye Turizm Çevre ve Kültür Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve eşi, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.

Moe – Master of Experience tarafından kurulan Cyprus Cabaret’in sahnelediği “Jealousy / The Cabaret of Othello”, William Shakespeare’in ölümsüz eseri Othello’dan ilham alarak yeniden kurgulandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi ve Eski Eserler Dairesi’nin destekleriyle hayata geçirilen bu özel yapım, tiyatro, müzik, opera, dans ve gastronomi unsurlarını bir araya getirerek izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu.

Özel olarak getirilen yapısal sistemlerle çevrilen bin metrekarelik bir alan, Venedik Sarayı’nı adeta yeniden inşa ederek görkemli bir açık hava sahnesine dönüştürüldü. Bu mimari kurgu, yalnızca dekor değil, aynı zamanda hikâyenin taşıyıcısı bir yapı olarak izleyiciyi içine çekti.

Gösterinin büyük kısmında sahne alan oyuncular, dansçılar ve müzisyenler Kıbrıs’ta yaşayan yerel sanatçılardan oluştu.

Moe – Master of Experience tarafından kurulan Cyprus Cabaret’in sahnelediği oyunda kıskançlık, aşk ve ihanetin yanı sıra kadınların bastırılmış seslerine kulak veren bu özgün yapım, klasik sonu tersine çevirecek cesur bir mesaj barındırdı.

“Jealousy / The Cabaret of Othello”nun, 2025 yazı boyunca her Çarşamba, Perşembe ve Cuma saat 20.00’de, Gazimağusa Venedik Sarayı’nda sahneleneceği belirtildi.