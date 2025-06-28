Şarkılar birlikte söylendi

Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, 2024-2025 sezon sonu kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın da katıldığı etkinlikte gençler ve çocuklar sevilen eserleri sergiledi. Kapanış etkinliğinde çocukların ve gençlerin aileleri de yer aldı. Gençlerin ve çocukların seslendirdiği şarkılara konuklar da eşlik etti.